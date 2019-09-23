彭政閔自傳回顧棒球生涯 有耐心才能等待機會

（中央社記者謝靜雯台北23局電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔化身「暢銷作家」，今年球季結束將卸下球員身分，棒球佔了彭政閔目前為止人生的大部分，透過自傳回憶，他自評「有耐心」，才能等待機會、證明自己。

中職中信兄弟隊彭政閔引退倒數，首本自傳「證明自己：彭政閔」18日開賣不到一週熱銷，擠進網路書店博客來暢銷排行前5名，目前實體書售出破2萬本。

彭政閔表示，會想要出自傳，主要是希望可以跟大家分享打棒球一路以來的趣聞和經驗，當中也有一些甘苦談，「打棒球不是有興趣就足夠，過程也是很辛苦的。」

寫自傳的過程，是回顧目前為止人生的一次好機會，彭政閔自評，「我算是一個很有耐心的人。」他解釋，因為有耐心，所以很多時候願意等待機會，把自己準備好，等機會來了，證明自己。

談起書中的回憶和一些充滿回憶的老照片，彭政閔印象最深刻的是青少棒時期的照片，「那是我第一次當國手。」他也開玩笑說，在美和中學打球期間的回憶最難忘，「其實我們這個年代打球是很辛苦的，後來想一想，覺得自己很傻，為什麼要來打球。」

隨著9月29日引退賽越來越接近，彭政閔坦言心情難免會有起伏，但現在是球隊爭取下半季冠軍重要的階段，希望能調整好近況，幫助球隊拿下半季冠軍。（編輯：管中維）1080923