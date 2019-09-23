彭政閔自傳熱銷 開賣不到一週破2萬本

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔自傳「證明自己：彭政閔」，18日開賣不到一週，已經賣出超過2萬本，從人氣球星成為「暢銷作家」，彭政閔笑說，隔行如隔山，出書主要是想分享。

彭政閔將於9月29日舉辦引退賽，球團整季活動安排重心幾乎圍繞著彭政閔，彭政閔每告別一個台灣棒球場，都吸引許多球迷到場，也引起話題。

彭政閔首本自傳「證明自己：彭政閔」9月18日正式開賣，聯經出版社表示，目前銷售狀況超乎預期，今天才正式舉辦新書發表會，但新書還沒開始正式行銷活動，就已經熱銷，也是今年目前為止聯經出版書籍銷售最多紀錄。

連網路書店博客來都沒有預期到熱銷狀況，彭政閔自傳精裝版（含限量簽名書）銷售一空，不算電子書版本，精裝和平裝書總計已經賣出超過2萬本，聯經出版社表示，按照台灣目前的出版市場，彭政閔的自傳想要擠進年度暢銷排名前100名不是問題。

彭政閔表示，會想要出自傳，主要是想將從少棒開始30幾年棒球經歷跟大家分享，書名取做「證明自己」，主要是取自名字「政閔」的音，一直以來都用這個詞來警惕自己，「希望在職場上、棒球路上，努力表現、證明自己。」

書中回憶從少棒開始打棒球，三級棒球時期、業餘時期、職棒時期以及代表國家打國際賽，彭政閔直言有很多難忘的回憶和趣聞。被問起當作家比較難還是打球難，彭政閔說，類似問題很常被問到，「無論寫書、拍廣告，我只能說，隔行如隔山，但打球也不容易。」（編輯：管中維）1080923