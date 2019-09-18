彭政閔告別生涯起點 回首19年再看新莊球迷

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔，今天將告別新莊棒球場，彭政閔的中職生涯從踏上新莊棒球場開始，從業餘到職業，當時2000名球迷已讓恰恰難忘，今天再回頭看球迷感觸更不同。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔新莊棒球場終戰，今天將與富邦悍將隊交手，新莊雖是悍將隊主場，但對彭政閔來說是很特別的地方：2001年3月10日，彭政閔的中職生涯，就是從新莊棒球場開始，生涯第一場出賽代打上場，雖然沒有敲出安打，卻讓他印象深刻。

彭政閔表示，當時剛從業餘轉換身份成為職業球員，那一場比賽雖然只有2234名觀眾，但對職棒新鮮人來說已經很震撼，「我當時有回頭看了一下觀眾，代表自己真的進入職棒了」。

彭政閔生涯的首場出賽、第1支安打、第1發全壘打、第1分打點、生涯2000安等重要紀錄，都是在新莊棒球場締造，另外還曾在新莊棒球場打出場內全壘打等特殊紀錄。

彭政閔提到很幸運也很開心可以打球到現在，這麼多年來看到新莊棒球場不斷進步，現在有球隊認養，球場內部裝修的很好，已經和2001年第一次在此比賽的感覺差很多，也希望今天最後一場比賽有好表現。

談起在新莊棒球場印象最深刻的紀錄，彭政閔點名首安和首轟，也提到職棒生涯第一次打總冠軍賽，也有在新莊棒球場出賽紀錄，是最難忘的回憶。

今年為彭政閔的引退年，陸續告別全台灣各地的球場，彭政閔坦言一場比一場更有感覺，但也開玩笑說，「希望不要感覺太大，還是要比賽，不要太有感觸」。

彭政閔今天比賽先發打第3棒、指定打擊，19年前彭政閔的第一次亮相有2000多人在場，生涯最後一場新莊棒球場出賽有機會吸引滿場觀眾（1萬2100人）入場，彭政閔透露，最近比賽都有在看球迷，比完賽結束上場敬禮時會再多看幾眼，新莊終戰落幕，也將在新莊棒球場與球迷的回憶一同帶走。（編輯：屈享平）1080918