彭政閔對全猿主場音樂印象深 回憶象終戰很感動

（中央社記者謝靜雯桃園22日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天桃園棒球場告別賽，Lamigo桃猿隊安排儀式。彭政閔對全猿主場音樂聲印象深刻，「隔天起床腦中還是音樂」，對於兄弟象轉賣前終戰也很感動。

若不看中職補賽週賽程，今天兄弟與桃猿隊比賽是彭政閔桃園棒球場告別賽，因為近日雨勢影響，原訂今天打雙重賽，但中午比賽因為場地狀況不佳延賽，晚場比賽照常舉行，主隊桃猿隊也在賽前安排致贈儀式。

2013年兄弟象隊轉賣前，隊史終戰、亞洲職棒大賽熱身賽在桃園棒球場舉行，當時與統一獅隊交手，桃園棒球場湧入滿場2萬人，兄弟象球迷不捨流淚，賽後拋下黃色彩帶，場面相當動人，當時彭政閔向球迷喊話：「我們聽到所有球迷的吶喊，堅持為我們繼續加油下去，這就是真正的兄弟精神」。

談起兄弟象隊終戰，彭政閔笑說，有點忘記當時是在桃園棒球場，但是那個場面的記憶深刻，「很感動，有這麼多球迷來看兄弟象的最後一場比賽」。

談起對桃園棒球場的印象，彭政閔表示，這個球場很好，桃猿隊很用心經營，桃園市政府也很配合，讓整個職棒發展，「他們是首創，把全猿主場帶入，音樂很大聲，回家隔天起床，腦中還是那個音樂，印象特別深刻」。

桃猿隊今年季後也將轉賣，由日資樂天株式會社接手，彭政閔表示，桃猿隊在董事長劉保佑的帶領、用心經營下，把台灣職棒看球的觀感帶向另一個境界，之後樂天接手，相信他們有能力，也有人才，可以再把球隊帶向另外一個高峰。（編輯：唐聲揚）1080922