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台南殉職警家屬辦頭七 告別式定9/5舉行

2022/8/28 13:19（8/28 13:46 更新）
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台南市2名警員22日在查緝失竊機車案件過程中遇襲殉職，家屬28日在台南市南區殯儀館舉辦頭七儀式，告別式預定於9月5日舉辦。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
台南市2名警員22日在查緝失竊機車案件過程中遇襲殉職，家屬28日在台南市南區殯儀館舉辦頭七儀式，告別式預定於9月5日舉辦。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市2名警員22日在查緝失竊機車案件過程中遇襲殉職，家屬今天在台南市南區殯儀館舉辦頭七儀式，靈堂外擺滿各界送的鮮花，告別式預定於9月5日舉行。

台南市政府警察局第二分局民權派出所警員凃明誠和曹瑞傑，22日循線前往安南區追查1輛失竊機車，遭竊嫌林信吾攻擊傷重不治，林信吾犯案後竄逃多處，最後於23日凌晨在新竹市被警方逮捕。

台南市政府與警方協助殉職警員家屬在南殯儀館景行廳設置靈堂，近日包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等政要陸續前往慰問家屬，景行廳走道也擺滿各界所送的白色鮮花。

家屬今天安排頭七法會與誦經等儀式，上午陸續有法師與道士進入靈堂，告別式則預定於9月5日舉行。（編輯：黃世雅）1110828

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