蔡總統、鄭文燦站台 與沈慧虹共讀繪本提兒童政見

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（後中）27日到新竹市，與桃園市長鄭文燦（後左）、民進黨新竹市長參選人沈慧虹（後右）一起讀繪本給小朋友聽。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月27日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）民進黨主席、總統蔡英文今天到新竹市與桃園市長鄭文燦、新竹市長參選人沈慧虹一起讀繪本給小朋友聽，總統致詞時稱讚沈慧虹的兒童政見能幫助年輕爸媽，也讓孩子幸福加倍。

蔡總統、鄭文燦和沈慧虹下午共讀民主繪本「一起看星星」，提到鱷魚國王規定全村「夜間關燈」，總統在故事中教小朋友講英文，而鄭文燦則教大家講台語，小朋友們爭先恐後舉手搶答，氣氛熱絡溫馨。

總統致詞表示，中央推動0到6歲國家一起養政策，就是要減輕年輕父母負擔，她說，桃園和新竹都是全國人口成長最快城市，對孩子照顧非常重要，需要有經驗市長，而沈慧虹提出政見就是整合中央政策及地方資源，對年輕爸媽是很大幫助，也能讓小朋友感到幸福加倍。

蔡總統表示，桃園與新竹因經濟發展關係，有很多年輕人口移入，是近年台灣人口成長最快的地方，因此不論對中央或地方來說，對小朋友的照顧都是執政重點，希望能有好的人選接棒前市長林智堅在新竹市做的政策，而那個人就是沈慧虹。

沈慧虹在講完繪本故事後，透過宣講提出她的幼兒政見。沈慧虹表示，過去與市府團隊全力照顧兒童，公立幼兒園增加1698個名額，還設置2歲幼幼專班，並實現班班有冷氣，讓孩子學習環境更舒適。

沈慧虹說，她提出的育兒「虹」包政見，包含公共托嬰、臨時托嬰及親子館數量加倍的「幸福加倍」計畫，以及讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，還有增建關埔地區中小學、提高營養午餐金額、推動雙語與特色教育等計畫。

鄭文燦致詞表示，桃園和新竹市都重視兒童照顧，是全國縣市典範，他肯定沈慧虹對新竹有經驗、有感情，了解新竹人需求，提出幸福加倍政策，會讓新竹市下一個8年幸福加倍。（編輯：方沛清）1110827

身兼民進黨主席的總統蔡英文（坐者後右2）27日到新竹市，與桃園市長鄭文燦（坐者後右）一同出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹（坐者後左）的讀繪本活動，和現場小朋友及來賓開心合影留念。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月27日