蔡總統讚陳時中發揮屏東人精神 團結台灣挺過疫情

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（中央社記者游凱翔台北27日電）總統蔡英文今天出席台北市屏東同鄉會活動時說，屏東人勤奮努力，百工百業有很好成就，像外公外婆是屏東人的前衛福部長陳時中接任防疫指揮官期間，發揮屏東溫暖、誠懇又「骨力」（勤奮）精神，團結台灣度過疫情挑戰。

總統蔡英文中午出席「台北市屏東同鄉會第20屆第一次會員大會暨第19、20屆理事長交接典禮」，前衛福部長陳時中與立法委員莊瑞雄、蔣萬安、洪孟楷等人與會。

蔡總統致詞表示，每一次來參加屏東同鄉會活動，都感到很親切、也很溫暖，她一路走來得到屏東鄉親很大支持；感謝前理事長郭枝來過去3年來的努力，並恭喜新任郭松林接下理事長這個重責大任，期待未來繼續凝聚大家的心，團結屏東人力量，繼續擦亮「我屏東，我驕傲」招牌。

蔡總統談到，屏東人勤奮努力，不只在百工百業裡有很好成就表現；在政府團隊裡，也有好多屏東人，像是蘇貞昌院長、蘇嘉全會長，現場的曾永權名譽理事長、伍錦霖名譽理事長、簡太郎名譽理事長也都在政府擔任過要職，今天在現場還有一名屏東的子弟，那就是前衛福部長陳時中。

蔡總統表示，陳時中的外公、外婆都是屏東人，陳時中過去這幾年擔任衛福部長時，特別是接任防疫指揮官期間，發揮了屏東人溫暖、誠懇又「骨力」的精神與特質，團結台灣，度過一波又一波疫情的挑戰。

蔡總統最後祝福大會圓滿順利，並祝福郭松林帶領的台北市屏東同鄉會會務蒸蒸日上。（編輯：林克倫）1110827