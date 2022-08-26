蔡英文力挺蔡其昌 讚年輕力壯耐操很會解決問題

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民進黨主席蔡英文（前右）26日晚間出席黨籍台中市長參選人蔡其昌（前左）的競選總部競選幹部授證儀式，籲請大家支持最好的台中市長人選蔡其昌，盼在大家協助下讓蔡其昌當選。中央社記者郝雪卿攝 111年8月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今晚力挺民進黨台中市長參選人蔡其昌，肯定蔡其昌年輕力壯耐操、腦筋又好，很會解決問題，是很好的台中市長人選，一定要打贏這場市長選戰。

蔡英文晚間前往蔡其昌競選總部進行競選團隊幹部授證儀式，競選團隊總幹事張廖萬堅、何欣純，總督導林靜儀、黃國書、洪慈庸、莊競程、青年後援會總會長陳柏惟，以及民進黨籍市議員參選人都將出席，並由蔡其昌市長後援會總會長李茂盛、競選顧問團總顧問林戊坤代表受贈。

蔡英文致詞表示，很多人告訴她，自從4年前林佳龍沒有連任台中市長以後，台中這4年來都沒有任何進展，此時此刻是台灣最重要的時刻，台中是台灣發展最重要的地帶，不能等也不要等，最快的方法就是換一個市長。

蔡英文認為，過去蔡其昌擔任立法委員，地方的大小事處理明快、而且很會做事，為台中海線帶來三井Outlet的投資、爭取超過新台幣10億元的經費改善台中港、也打造台灣第1個海釣專區、擔任中華職棒會長時大家期待已久的中華職棒第6隊也是在他的手上成立的。

蔡英文說，台中有很重要的產業聚落及研發能量，當中央都準備好的時候，地方政府就是一個最關鍵，而關鍵中的關鍵就是市長，要選年輕力壯、耐操、腦筋很好、很會解決問題的蔡其昌，是最好的台中市長人選，希望在大家協助下可以讓蔡其昌當選，選前最後90多天持續打拚一定要打贏這場仗。

蔡英文也提到，地方政府要做事，議會要過半，拜託大家讓民進黨議員都可以當選，除市長及市議員選舉外，還有很重要的18歲公民權複決公投也要通過。

蔡其昌指出，城市的進步是一棒接著一棒，接下來的這一棒非常重要，要把停滯、延宕的一起加速做。台中的停滯是外地人也感受得到的，所以他若當選市長就要拿出城市的遠見，要找回台中的驕傲及光榮感。（編輯：戴光育）1110826