蔡總統一週到台中輔選2次 看好蔡其昌帶動經濟發展

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總統蔡英文（前中）26日前往台中市大里區振坤宮參拜，蔡總統致詞表示，未來台灣的產業與經濟發展，台中將扮演很重要的角色，希望未來的市長有能力帶動台中經濟發展，民進黨籍市長參選人蔡其昌（右）是最好的人選。中央社記者蘇木春攝 111年8月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）總統蔡英文今天表示，未來台灣的產業與經濟發展，台中將扮演很重要的角色，希望未來的台中市長有能力帶動經濟發展，民進黨籍市長參選人蔡其昌是最好的人選，呼籲民眾支持。

蔡總統今天蔡其昌陪同下，前往大里區振坤宮參拜，立委何欣純與當地民意代表等人也都到場。

蔡總統致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這幾年，台灣歷經好幾波疫情，其中有困難也穩穩度過，政府小心處理、人民也配合防疫，她要向民眾致謝。

提到近日中國文攻武嚇，蔡總統說，有很多國際上的朋友都說台灣人很冷靜，面對對岸挑釁都還能克制住，最重要的要謝謝國軍弟兄姊妹在第一線保護國家。

對於明年度中央政府總預算，編列史上最高預算，蔡總統說明，國防、社會福利與建設經費增加，且現在的政府是有史以來最會償債的政府，表示國家的力量在大家努力下越來越強，投入軍事投資讓國家保護更強，長照經費提高可以照顧老人家，讓年輕人沒有後顧之憂。

蔡總統表示，希望地方政府可以有效執行中央預算，也要拿出自己的資源，加碼升級照顧人民，台中有很多優秀立委在立法院爭取預算，執行就是地方政府，所以要選出會做事、有行動力而且可以照顧人民的市長。

蔡總統指出，台中有精密機械、高階產業聚落，未來台灣產業與經濟發展，台中將扮演很重要的角色，希望未來的市長有能力帶動台中經濟發展，蔡其昌是最好的人選，呼籲民眾共同支持。

對於蔡總統一週內到台中輔選2次，是否有信心勝選，蔡其昌接受媒體聯訪表示，蔡總統發現台中這幾年大的建設幾乎停擺，對於他的主張與政策都非常支持，所以多次到台中為他加油打氣。

蔡其昌說，他提出台中十大建設政見，政策包括關心年輕朋友、長輩，跟中央的長照、少子化預算都是結合的，就是希望將台中打造成為最友善年輕人、老人家最適合養老的城市。（編輯：郭諭儒）1110826

對於總統蔡英文一週內到台中輔選2次，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（前）26日受訪表示，蔡總統對他的主張與政策都非常支持，所以多次到台中為他加油打氣。中央社記者蘇木春攝 111年8月26日