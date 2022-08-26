國防部預算突破4000億 蔡總統：做好完整應變準備

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（中央社記者賴于榛台北26日電）總統蔡英文今天透過臉書指出，面對中國軍事威脅，政府應做好完整應變的準備；因此明年度的國防部預算，首次突破新台幣4000億元，提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

行政院會昨天通過112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億元，較今年度約成長12.8%；歲出編列2兆7191億元，較今年度約增加20.8%。

蔡總統透過臉書說，政府編列史上最高的預算，來照顧孩子、長輩、租屋族及年輕人，同時也透過史上最多的國防預算，提升台灣自我防衛能力。

她表示，明年度總預算有3個重要特色，第一是政府嚴守財政紀律，明年度編列還債預算為1110億元，是22年來最多；第二，為給民眾更完善的支持與照顧，明年度所有支出中，編列最多的是社福照顧項目，其中少子化預算、長照預算、社宅租金補貼等項目，都是史上最高。

蔡總統說，面對中國軍事威脅，政府應該做好完整應變的準備。明年度的國防部預算，首次突破4000億元，就是希望提供國軍更寬裕的支持，強化軍事整備工作。

蔡總統表示，為因應國際局勢變化，明年度的歲入歲出都創下新高，有充足的預算來支持國家發展，政府會繼續落實財政紀律，開源節流，確保國家中長期的財政健全及永續發展。

根據主計總處資料，國防部主管預算達4151億元，較今年度增加475億元；若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，以及連同非營業特種基金629億元，整體規模達5863億元，較今年增加716億元，成長13.9%。（編輯：蘇志宗）1110826