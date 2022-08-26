更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300
首頁 / 政治

美參議員布蕾波恩抵台後推文：不會接受北京霸凌

2022/8/26 01:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨晚抵台，她以中文推文表示，訪台是為了向北京傳達「我們不會接受霸凌」的訊息，美國不會容忍傷害其盟友的行徑。

布蕾波恩搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機於昨天深夜11時45分抵達松山機場，外交部北美司司長徐佑典代表接機。

布蕾波恩抵台後以中文推文道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息─我們不會接受霸凌。」

「美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

法新社報導，布蕾波恩在另一份聲明中說，她期待在台北與領袖會面，以推動並強化雙方的夥伴關係。

布蕾波恩26日上午將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

這是繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，及美國聯邦參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日訪台之後，本月第3度有美國國會議員訪台。

根據路透社，裴洛西訪台激怒中國。布蕾波恩當時即表態支持裴洛西，讚許她未向中共認輸，並推文表示「我們必須跟台灣站在一起」。（譯者：楊昭彥）1110826

布蕾波恩
美參議員布蕾波恩抵台訪問 26日見蔡總統
裴洛西
日本駐美大使：亞洲緊張情勢進入「險惡期」 曹興誠申請回復中華民國國籍：我已決定死在台灣[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
致力傳承族語 已故頭目王成發獲頒原民會獎章