總統府：歡迎美國參議員布蕾波恩 時隔14年再訪台

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統府發言人張惇涵今天凌晨表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）率訪問團抵達台灣。總統蔡英文將在今天上午9時30分，於總統府接見訪問團。

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張惇涵表示，布蕾波恩過去擔任眾議員及現在參議員時期，皆為參眾兩院的「國會台灣連線」成員，不僅曾多次支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）等重要國際組織，亦多次支持各項友台議案，包括今年3月連署支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）、去年連署支持台美洽簽「雙邊貿易協定」（BTA）等。

張惇涵表示，此行為布蕾波恩繼2008年後，時隔14年再度訪問台灣，也再次以實際行動，展現美國國會對民主台灣的強勁支持；期盼透過此次面對面的交流，持續強化台美安全合作與經貿交流等領域的夥伴關係。（編輯：林克倫）1110826