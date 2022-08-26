布蕾波恩訪台前先赴南太3島國 批中共企圖掌控全球

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）美國參議員布蕾波恩昨晚搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）美軍專機抵台訪問，她先前造訪中國近日積極拉攏的斐濟、索羅門群島、巴布亞紐幾內亞等3個南太島國，並點名批判中共企圖掌控全球，美國亟需在印太擴展戰略夥伴關係。

隸屬美國參議院軍事委員會的共和黨籍參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）抵台前在推特（Twitter）發文直指，隨著中國共產黨影響力不斷增長，美國必須加深與太平洋島國的關係，並確保這些島國運作上與實質上的安全，就像確保美國自身安全一樣。

她表示，6月會晤許多太平洋島國使節，已在近期開始推動法案，促成這些關鍵優先事項。

布蕾波恩昨天透過推特指出，她在巴布亞紐幾內亞會見了總理、國防部長、國防軍副司令，重點是關注擴大雙方戰略關係，因為中共只想遂行一件事，就是掌控全球（global domination），大家必須團結一致反抗。

布蕾波恩另透過推特指出，在拜會索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）時，她主張美國應在索羅門群島設立大使館，強化美國在當地的參與。

索羅門時報（Solomon Times）昨天報導指出，布蕾波恩訪問目的是為美國參院軍事委員會提供與所羅門群島高層接觸的機會，促進雙邊高層軍事與外交政策討論，提升美索戰略安全關係，以共同應付各種區域挑戰。

布蕾波恩一向對台灣相當支持，她2020年曾參與連署「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令，法案主張美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

布蕾波恩並積極支持「美台教育倡議」（Taiwan-US Education Initiative），盼以台灣華語學習計畫取代中國的孔子學院；她去年曾與多位議員聯名致函美國教育部長，呼籲改讓美國學生向台灣教師學習華語。（編輯：林克倫）1110826