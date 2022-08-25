索羅門總理被控撒錢保職位 中國資金成個人小金庫

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）索羅門群島（Solomon Islands）總理辦公室去年兩度將中國政府提供的資金，撥給國會全部50席議員中的39人，引發撥款出於政治考量的批評。

路透社報導，索羅門群島去年爆發反政府暴動，首都荷尼阿拉（Honiara）建築物遭縱火後，反對陣營對總理蘇嘉瓦瑞（Manesseh Sogavare）提出不信任案。

在國會不信任投票前，反對陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）指控蘇嘉瓦瑞利用一個來自中國資金的國家基金，來保住個人的總理寶座。

總理辦公室23日表示，中國2021年為一個任憑總理使用的基金提供索羅門群島幣2090萬元（約249萬美元），這個基金分別在11月和12月分兩批撥款給39位國會議員。

總理秘書羅傑斯（Jimmy Rodgers）在預算委員會直播的聽證會中表示，首筆索羅門幣975萬元（約116萬美元）在11月22日撥出，平均給了39位國會議員。

另外一筆索羅門幣83萬1000元，相當於平均每位國會議員分得索羅門幣約2萬元則是在12月13日撥出。

羅傑斯表示，中國在2019年同意提供資金，為期三年。蘇嘉瓦瑞辦公室和中國大使館未立即對於記者尋求評論發表回應。

蘇嘉瓦瑞辦公室昨天發表聲明，駁斥外傳他利用中國資金，保住總理職位的說法。

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索羅門前副總理馬內尼亞努（John Maneniaru）指出，聽憑總理使用資金的政策「不利國家團結」。身為委員會成員的馬內尼亞努在聽證會中表示：「他是50個選區的總理，而不是一小撮的選區。」

索羅門去年11月24日的反政府示威引發暴動衝突，蘇嘉瓦瑞被迫尋求國際協助恢復社會秩序。後來他在去年12月國會不信任投票中，獲得32位議員的支持，躲過不信任投票，保住了總理職位。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110825