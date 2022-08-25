索門羅群島控外媒散播反中情緒 揚言驅逐記者

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（中央社荷尼阿拉24日綜合外電報導）索羅門群島揚言，報導新聞「無禮且有所貶抑」的外國記者將遭禁止入境或驅逐出境，令外界更加擔心，索羅門群島在與中國加強結盟關係的同時，已出現民主倒退現象。

法新社報導，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室今天發表長篇大論的聲明，斥責媒體近來的報導方式，並指控西方記者企圖在索國「策劃改朝換代」。

聲明並指控西方媒體「圍堵中國，散播反中情緒」，同時發出將外國記者驅逐出境的威脅。

聲明的矛頭指向澳洲廣播公司（ABC）一則有關中國在索羅門群島影響力日增的報導，指這家澳洲公共媒體抱持「種族定性、種族歧視和種族刻板印象」的心態。

聲明表示：「索羅門群島憲法保護索羅門群島免遭種族歧視，同時索羅門群島政府也將確保，根除種族歧視作風。」

接著聲明指出，中國的另一個大洋洲盟邦吉里巴斯共和國「過去就曾將記者驅逐出境」。

聲明說：「澳洲廣播公司或其他外國媒體必須了解，記者在其他（國家）得以採取的行事方式並未使他們有權在太平洋國家也採取相同行事方式。」

蘇嘉瓦瑞已加強與中國專制政府的關係，並擬議修改憲法，以延後日期排定的選舉。

4次擔任總理的蘇嘉瓦瑞曾兩次遭到國會不信任表決推翻，他與台灣斷交並轉而與中國建交的決定已引起街頭抗議行動。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1110825