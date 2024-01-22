索羅門大選4月17日登場 料將進一步向中國靠攏

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）索羅門群島的3名選務官員今天告訴法新社，該國計劃於4月17日舉行拖延已久的大選。預計索國可能進一步深化與北京的關係。

法新社報導，立場親中的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）正尋求連任。他已宣稱將帶領國家疏遠西方盟友，並進一步轉向中國懷抱。

選舉委員會顧問保羅（Philothea Paul）表示，選舉時間的正式公告將於2月發布，但她和另外2名官員證實投票訂於4月17日舉行。

內政部高階官員兼選務官員戴維（Jeffery Sade Deve）表示：「省議會和國民議會成員的選舉都將在1天內完成。」

由於蘇嘉瓦瑞聲稱索國於去年11月至12月主辦太平洋運動會（Pacific Games）之前不可能舉行大選，因此選舉延後至2024年登場。

批評人士曾指控蘇嘉瓦瑞及其政黨貪汙腐敗，還利用中國的政治和經濟支持，以確保自己在投票前掌握權力。

蘇嘉瓦瑞在其最近的第3個任期內大動作向中國靠攏，包括2022年與北京簽署秘密安全協議，邀請中國在索羅門群島派駐警察。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130122