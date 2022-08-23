一帶一路PK全球基建夥伴 中國與美歐外援競逐加劇

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（中央社記者田習如台北特稿）中國8月中宣布免除非洲17國共23筆債務，想緩解其外援帶來的「債務陷阱」爭議；而七大工業國6月提出5年6千億美元外援大餅後，8月終於出現一筆跨洲投資案。這顯示兩方外援將更配合各自地緣政治利益、升高競逐。

從斯里蘭卡國債危機、柬埔寨成中國詐騙集團據點，到波羅的海3國皆退出中東歐與中國合作機制，這些事件的背景都與中國「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」計畫有關。連串負面新聞下，中國外交部長王毅8月18日視訊主持「中非合作論壇」部長級會議時，宣布免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款債務。

這個舉動有多慷慨，因中國未公開債務免除總金額，難以判斷。不過根據德瑞爾（Axel Dreher）等5名學者合著的「指望北京」一書（Banking on Beijing，尚無中文版，bank on意為指望，也有金融雙關涵意），中國外援金額「借的遠比捐的多」，而對非洲則是以捐為主。換言之，王毅的宣示從全貌來看，恐怕只是「意思意思」。

德瑞爾等學者將中國資助海外國家的模式分成「援助」（aid）與「借貸」（debt）兩大類，他們分析2000至2014年中國政府及相關機構對138個國家的4327個計畫，發現總額3517億美元（以2014年幣值計算）中，23%屬於捐助或低利貸款，61%屬於接近市場行情的融資，另有16%較難分辨。

在接受資金的國家中，非洲地區占了中國「援助」金額的一半，亞洲和中東歐國家則是借貸居多，俄羅斯更是中國最大「債務人」。

中國自2013年起的對外金援幾乎都納入「一帶一路」框架，德瑞爾等學者另以2013至2017年的資料初步分析後，認為「借大於捐」的模式並未改變。因此他們比喻中國已從「慈善家」變成「銀行家」，絕大比例的海外合作計畫並不能用一般定義的「海外發展援助」（ODA）來理解。

吉爾朋（Anna Gelpern）等另5位學者在去年發表的文章則爬梳100份中國外援計畫合約內容，發現中國是個強勢且商業頭腦靈活的金主，大部分合約都有更加保障貸方權益的條款。

這些研究反映了中國埋下「債務陷阱」的疑慮，也顯示它每年平均850億美元（約新台幣2.6兆元）、是美國等其他大國2倍以上的龐大外援計畫，除了外交目的，還帶有輸出內部過剩生產力及外匯存底的動機。這個與他國大不相同的模式，受到越來越嚴厲挑戰。

另一頭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月上旬出訪非洲時，宣布投資6億美元打造從東南亞、中東、非洲連到歐洲的1萬7千公里海底通訊電纜。這是七大工業國（G7）自6月提出「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（PGII）以來，極少數浮出的具體案件。

據德瑞爾等學者分析，過去美歐的外援絕大多數都是「援助」甚於「借貸」。如今G7的計畫則強調「投資」，除了公共資金也要向民間企業機構籌資。同時，政治新聞網站Politico引述不具名歐盟官員表示，未來這些計畫不能再過於傾向傳統的發展（指協助低開發國家的建設），「我們需要聚焦在地緣政治」。

美歐外援不想只做「慈善」而要民間加入投資，在企業需計較成本效益下，計畫成形速度必然不如官方主導的中國，但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）學者金（Stefanie Kam）認為，西方模式較能遵循成熟的國際標準和規則，對比不透明的中國模式更有助於因應當前世界發展課題，例如綠能轉型。

她另指出，中國也在調整外援方向，從過去傾向鐵路橋樑、電廠的硬體計畫，轉往軟性建設如數位、醫療、教育這些西方歷來較著重的項目。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國近年大手筆外援計畫有趨緩現象，例如對非洲的貸款從2019年82億美元降到2020年的19億美元。

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縮水的部分原因是疫情限制，由此也可見，當中國因過度防疫政策使經濟下滑，對外可揮灑資源變少，將更集中在地緣政治重點地區，例如太平洋島嶼。上海國際問題研究院學者劉宗義在「環球時報」撰文也指出，一帶一路未來會聚焦在中國周圍，特別是東南亞。

因此，當中國與美歐外援都加重地緣政治考量，也都看重數位和綠能經濟等領域，不再「各自為政」而會眼觀對方，競逐的激烈度將隨之上升。（編輯：林憬屏）1110823