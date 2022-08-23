避免依賴中國 傳德國政府擬拒中資入股漢堡港

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（中央社記者林育立柏林23日專電）德國媒體報導，為避免增加對中國的依賴，德國政府打算否決中國航運巨頭中遠海運入股德國第一大港漢堡的貨櫃碼頭。

鄰近北海的漢堡（Hamburg）是歐洲和中國海路重要的轉運站，目前漢堡港處理的貨櫃有1/3來自或即將運往中國。

一年前，經營漢堡港的漢堡港口與物流公司（HHLA）證實，中國國有企業中國遠洋運輸公司（COSCO）計畫買下托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭35%的股權。漢堡港對中資入股表示歡迎，認為將確保碼頭未來的營運和就業。

然而，這筆攸關德中關係的交易案，恐因德國政府否決而胎死腹中。

「經理人雜誌」（Manager Magazin）19日報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）擔心中遠入股將增加對中國的依賴，打算否決這筆交易。

「商報」（Handelsblatt）22日也指出，政壇普遍對中遠入股漢堡港碼頭有疑慮，不願讓碼頭等基礎建設落入中國手中，政府知情人士坦言這是一筆「棘手」的交易。

報導指出，中遠入股漢堡港還具有地緣政治的爭議性，因為中國領導人多次鼓吹建設海洋強國，其中「一帶一路」的戰略構想涵蓋港口。

近年來，德國對與中國經濟合作的態度變得謹慎，2020年以國家安全為由，否決中國航天科工集團收購雷達技術公司IMST；今年4月阻止北京誼安醫療集團併購呼吸器製造商Heyer Medical。

去年底上台的政府，更將減少對中國依賴訂為政策目標，預計明年初公布新的中國戰略，反映對中國的強硬立場。（編輯：陳惠珍）1110823