柬埔寨詐騙集團缺工害到台灣人 又是中國一帶一路後遺症

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柬埔寨警方2016年逮捕涉及網路詐騙的台灣人和中國人。（Cambodian Police via 美聯社）

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（中央社網站16日電）陸續傳出台灣民眾受到高薪工作誘騙遠赴柬埔寨，遭遇不人道對待，被沒收護照、限制人身自由等，相關案件發生地以柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）最多。近年來當地經濟發展快速，卻也成為中國不法分子經營賭場、線上賭博與詐欺的犯罪之都，以及人口販運的「天堂」。

台人受騙當「豬仔」遭暴力對待

警界人士表示，柬埔寨西港的詐騙集團背後金主幾乎都是中國人，採軍事化管理，成員若未達業績就會被毆打、軟禁。詐騙集團把旗下專門負責打電話的成員稱「豬仔」，許多國人受網路高薪廣告招攬、包吃包住等福利誘惑，遠赴柬埔寨工作，卻落入詐騙集團的魔掌。

一名成功逃回台灣的被害人皮皮說，她在7天內被轉賣4次。幸好有反詐騙組織跟當地省長、秘書長的幫忙，才能逃出柬埔寨。皮皮指出，有被害者跳樓逃出詐騙園區，但最後腳斷了；她還聽聞有人被詐騙集團毆打，也有詐騙集團賄賂當地警察，被害人報警也沒用。

一帶一路發展重鎮 變成線上博弈詐騙溫床

柬埔寨西港堪稱中國「一帶一路」倡議的戰略重鎮，曾湧入大批中國資金、勞工和建設，蓬勃的建設需求拉高當地就業率，原本平靜的西港在短短幾年內轉變成為中資企業和賭場的聚集地。

（中央社製圖）

柬埔寨一開始並未針對博弈產業進行規範、洗錢法規也很鬆散，中國賭場老闆趁勢擴大事業。美國一份智庫報告指出，組織犯罪集團「掛羊頭賣狗肉」牟利，以「一帶一路」倡議為掩護，大搞線上詐欺、線上博弈，販運人口為奴為娼，走私珍奇異獸和動物性中藥藥材，以及漂白中國境內不法獲利的黑錢等。

即便線上博弈產業替柬埔寨帶來可觀收益，但犯罪風氣升高、當地治安每況愈下，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在2019年下令禁賭，取消線上博弈業執照，大量中國人撤離原本視為金雞母的西港。由於許多柬埔寨人因賭場薪水較高而放棄原本在工廠的工作，禁賭令也讓數千名柬埔寨人失業。

內政部警政署刑事局國際科科長李泱輯近日接受網路節目專訪時指出，柬埔寨許多線上博弈公司因禁賭令紛紛轉型，改為進行線上愛情詐騙、投資詐騙等。許多會講華文的中國民眾被招攬去從事電話詐騙，去年中國以防疫為由，禁止人民出國到東南亞地區，詐騙集團人力缺乏，轉向其他地區招攬無知的求職者。

柬埔寨西港的飯店夜景。（圖取自facebook.com/jinbeigroup）

疫情加劇組織犯罪 詐騙集團向台灣招手

網路詐騙組織在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間牟取暴利，許多因疫情失業的人受到網路上高薪招募廣告誘騙，來到柬埔寨才發現自己要做的是詐騙，身心備受折磨，若要脫身還得付高額贖金。

一名17歲台灣少年今年4月被騙飛往柬埔寨工作，抵達西港後，護照隨即被扣押，並被迫從事網路交友、投資詐騙等工作，甚至遭到主管拳腳相向及電擊。他因不配合詐騙集團的要求，遭到多次轉賣，還曾被強押偷渡進入泰國。刑事局和移民署駐泰官員近日聯繫泰國移民單位，帶少年完成相關司法程序後，他才得以搭機返台。

詐騙集團在社群媒體上張貼徵人廣告，標榜無經驗也能到海外工作賺大錢，實際上是把人賣到柬埔寨當奴工。（圖取自facebook.com/cibcom001）

柬埔寨人口販運評比差 洪森政府專制又親中

美國國務院2022年度人口販運報告把柬埔寨列為評比最差的第3級，報告揭露柬埔寨網路詐騙、人口販運等問題，以及政府腐敗、缺乏監督嚴懲走私犯罪的決心。

中國政經勢力近年逐漸滲透這個東南亞最窮的國家之一，洪森和柬埔寨人民黨（Cambodian People’s Party, CPP）執政超過40年，人權組織指控政府腐敗、暴政和迫害，包括禁止獨立媒體、壓迫異議份子。執政當局親中色彩濃厚，不僅吸引大量中資湧入，軍事結盟也越趨緊密。

獨裁專制下的官商勾結使犯罪議題更加棘手。美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）中國安全專家陶爾（Jason Tower）調查柬埔寨的網路詐騙結構後表示：「有些犯罪事發地點建物的所有權人與柬埔寨高階官員關係匪淺。」

遭誘赴柬埔寨打工 估逾千台人受害

駐胡志明市辦事處統計，自去年6月21日至今年8月10日為止，共計有222名台灣民眾陳情在柬埔寨工作卻被限制人身自由，其中51人已經返國。另外，警政署也已受理至少213起遭詐騙赴柬埔寨工作的案件。

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外交部亞東太平洋司長周民淦指出，台灣與柬埔寨經貿往來不多，但根據交通部觀光局的統計，今年1月至5月台灣民眾赴柬埔寨人數高達4981人，3至5月每月皆超過1100人，較同時間赴菲律賓、馬來西亞、印尼的人數還多。

李泱輯則說，許多被害人早在3、4月就被詐騙出國，一直到最近才聯絡上親人幫忙報案，推估被害人數量恐遠遠超過統計數字。（編輯：邵曉潔、劉千綾）1110816