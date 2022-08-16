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藍委指柬埔寨案僅1人負責 外交部：跨部會6人營救

2022/8/16 20:36（8/16 21:45 更新）
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刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援，14日晚間帶回多名柬埔寨打工遭詐被害者。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月14日
刑事局結合外交部及泰國政府跨國救援，14日晚間帶回多名柬埔寨打工遭詐被害者。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月14日
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）針對國民黨立委指駐外館處僅1人負責柬埔寨急難救助。外交部今天指出，外館緊急聯絡電話都是全館輪流執機，胡志明市辦事處「柬埔寨緊急救援專案小組」現有跨部會6人統籌營救業務。

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷前往柬埔寨了解台灣民眾陷入海外求職陷阱狀況。洪孟楷今天表示，目前僅駐胡志明市台北經濟文化辦事處一位年約30歲的女性外交人員負責辦理急難救助，她甚至忙到蜂窩性組織炎，呼籲政府增加員額。

洪孟楷說，台商一再反應，早在7月21日就已經正式發函給外交部及內政部，針對柬埔寨台人層出不窮的被詐騙問題，一定要增加員額及相關經費來做妥適辦理，結果到今天8月16日，一個月過去了，仍無看到政府拿出相應作為。

對此外交部晚間發布新聞稿指出，急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處設有「緊急聯絡專線電話」，由包全館人員輪流執機（包括相關部會派駐合署辦公者），以即時回應及協助旅外民眾遭遇的急難事件，此機制已行之有年、運作良好。

外交部表示，為因應近期大幅增加的柬埔寨求職受害案件，外交部已於5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民單位等6位同仁，統籌協助營救民眾受困柬埔寨相關事宜。

外交部表示，亞太司長周民淦昨天應邀出席立法院國民黨團「國際人口販運記者會」時，曾向與會委員說明辦事處專案小組的組成及運作情形。未來外交部將視該專案小組實際救援需要，隨時調整人力，提升駐處急難救助能量，同時強化與柬埔寨的警政、司法單位聯繫。

外交部再次呼籲，如果民眾有意前往東南亞地區工作，務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

此外，在通報個案前，請備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。（編輯：蘇龍麒）1110816

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