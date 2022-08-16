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刑事局駁4000人赴柬埔寨失蹤 訪查後近120件未聯繫上

2022/8/16 12:21（8/16 12:33 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）有媒體報導台灣民眾赴柬埔寨超過4000人失蹤，刑事局今天澄清說，此為各地警察局訪查未歸國者總人數，並非全為受迫性滯留人數，其中近120件因無法即時聯繫而報案。

刑事局今天發布新聞稿表示，針對有媒體報導「超過4000名國人柬埔寨失蹤」一事，並非事實，此為刑事局透過各地區警察局積極訪查未歸國人的總人數，並非全為受迫性滯留人數。

經訪查這4000多人中，僅有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方報案，後續將由警方積極追查；其中刑事局所設定「目標年齡層」中的合法經商與就業人數，也不等同於「失蹤」或「失聯」的人數。

刑事局說明，為瞭解民眾赴柬狀況，8月初將近期赴柬未歸者資料彙整後，交由各地區警察局複查，希望藉此確認在台家屬是否知悉親人行蹤，以發掘潛在被害，若確有遭受暴力拘禁者，將積極展開營救，日前透過跨國合作方式，自泰國曼谷營救回台的案例即為明證。

另外，有關台泰合作於14日在曼谷救出9名台灣人返台案，15日經桃園地檢署檢察官訊問後，一名何姓男子涉犯意圖詐騙使人出國，當庭逮捕並向法院聲請羈押，桃園地院裁定羈押並禁止接見通信。

刑事局說，其餘收容於泰國移民局的3名台灣人，刑事局專案小組也將儘快協商派員接返調查。

販賣人口議題受到各界高度重視，刑事局表示，政府已經展開跨部會合作，無論預防、勸阻、救援、究責這四個面向，都已經積極展開。（編輯：唐聲揚）1110816

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