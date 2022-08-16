柬埔寨打工詐騙頻傳 刑事局多管齊下攔截救援

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台人遭誘騙至柬埔寨受虐、轉賣案頻傳。刑事局國際刑事科長李泱輯今天說，跨境調查本就難度高，政府已成立政院層級專案小組，警方也積極家戶訪查、機場攔阻和國際共打合作救援。

近來有許多不法分子主打「高額年薪、食宿全包、全額補助交通費」的海外打工資訊招攬行騙，實則將被害者誘騙至柬埔寨、緬甸從事電信詐騙工作，不從者則慘遭囚禁虐待或多次被轉賣，甚至因此人間蒸發，且成功獲救返國者寥寥可數。

台人赴「柬埔寨淘金」悲劇案件頻傳且近來有持續增加趨勢。對此，李泱輯告訴中央社記者，以前招攬出境的多為知情（從事詐騙）者居多，到當地後發現勞動條件不好，雙方條件談不攏，隨後才轉變成勞資糾紛案件。

李泱輯指出，今年犯罪型態則轉變為境外詐騙集團直接支付仲介費給人蛇集團，由人口販運集團誘騙不知情者出境到當地，明碼實價賣人後從事詐騙工作，手法變得更加惡劣，就是名副其實的拐賣人口。

為找出「隱性被害人」，全國警方這幾天動員進行家戶訪查。李泱輯說，因為很多被害者到柬埔寨後擔憂遭詐騙集團施暴、轉賣，而不敢和在台親友求援，警方藉此作為能提醒民眾若發現已出國家人恐有危險，即可導入現有受理報案流程處理，增加救人機會，此外對出境犯罪者也可達部分威嚇效果。

李泱輯認為，會去柬埔寨工作者約略可分為3種，首先為被騙去的；其次為知道自己要去參與犯罪的；最後則是在柬埔寨正常工作的。

根據刑事局統計資料顯示，8月初將近期赴柬未歸國人資料彙整並交各地警局複查，積極訪查未歸國人目前共4000多人，但並非全為受迫性滯留人數，進一步訪查僅近120案因無法即時聯繫而報案，警方也將持續追查，若確有遭受暴力拘禁者將積極展開營救。

由於台灣和柬埔寨並無邦交、也未設代表處，加上柬埔寨立場傾中，當地黑幫文化橫行，被害者隨時可能被轉移位置而難以掌握，使得救援台人任務相對困難。

談到警方偵辦困境為何？李泱輯直指「跨境調查本來就是件困難的事情，若是在沒有（外交）窗口的地方更困難。」

他說，經濟較不富裕的國家，其行政效率和偵查能量也都相對低，且柬埔寨當地的電信詐騙案有一條「隱形線」的潛規則，就是不可在當地對柬埔寨人犯罪，所以大家可看到的犯罪態樣都是「外國人在柬埔寨境內對外國人犯案」，都是外國人騙（虐待）外國人。

李泱輯分析，目前當地犯罪組織（詐騙和人蛇集團）成員有9成以上都是中國人，台灣人其實算比較少。

對於獲救返台者多數都不願報案，也讓警方偵辦增添難度。李泱輯認為，因為許多被害者都怕被非法集團報復，即便多數非法分子都在境外，但他們回來後都不想再惹麻煩。

即便困難重重，李泱輯說，警方仍不斷尋思、強化積極偵辦作為，「將人救回來最重要」，目前會將已知的人口販運情報分享給國際組織和其他相關國家，像是近日和泰國共打合作，將多名原在柬埔寨的台人自泰國曼谷營救返台案例即為最佳案例。

刑事局指出，由於柬埔寨人口販運案不停歇，政府已成立政院層級專案小組，由外交部、內政部、警政署、刑事局、勞動部等各單位合作，針對「預防、勸阻、救援、究辦」等4大面向執行。

首先，在預防及勸阻面向，由各部會結合新世代打擊詐欺策略行動綱領、以及青春專案向大眾加強宣導，更在機場國門關懷國人出境宣導，成功勸阻多名國人前往。

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其次，在救援、究辦方面，在境外由警政署、移民署及外交部組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門報案資訊，並配合駐外館處指導援救在境外遭困國人返台。

刑事局表示，法務部高檢署也已召集各地檢察署，針對已由地檢署指揮偵辦的30餘案進行整合偵查，並溯源追查，務必在最短時間內掃蕩人口販運集團；在加緊國際合作管道方面，國內也將蒐集相關國人被害情形，向世界各反人口販運組織及國家通報，以保護國人安全。（編輯：屈享平）1110816