柬埔寨打工詐騙頻傳 勞動部籲善用國內就業資源

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，勞動部今天說，公立就服機構已加強檢核職缺內容，也請人力銀行等審核把關海外職缺，籲民眾善用國內就業資源，選擇自己適才、適性、適用職缺。

近來有許多不法分子主打「高額年薪、食宿全包、全額補助交通費」的海外打工資訊招攬行騙，實則將被害者誘騙至柬埔寨、緬甸從事電信詐騙工作，不從者則慘遭囚禁虐待或多次被轉賣，甚至因此人間蒸發，且成功獲救返國者寥寥可數。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，因應近期民眾被誘騙到柬埔寨的事件頻傳，已會同各地方政府並透過台灣就業通網站及臉書宣導求職防騙資訊，連結外交部「海外求職陷阱宣導專區」加強宣導，另也督請私立就業服務機構受理海外職缺審核把關機制。

發展署表示，為保障民眾求職安全，勞動部所屬公立就業服務機構也已加強檢核職缺內容、落實職缺管理。

根據調查，今年上半年15歲至29歲青年失業率平均為8.38%，已較110年同期平均失業率8.68%有所改善，今年上半年全國各公立就業服務機構也已協助青年就業9萬2656人次，相較去年同期成長2.79%，而受理新登記職缺薪資起薪的平均數新台幣達2萬9987元，也較去年同期成長4.2%。

發展署強調，國內整體就業情勢今天上半年已因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩而逐漸活絡，廠商因應缺工缺才需要，所提供的職缺數及徵才條件，對於青年國內就業機會有更彈性及優質選擇。

發展署呼籲，青年應更善用政府提供各項的就業資源，選擇自己適才、適性、適用職缺，開啟個人職涯發展，在國內就業更安心。（編輯：陳政偉）1110816