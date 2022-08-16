救援柬埔寨詐騙受害者 藍委會台商籲政府增人力

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（中央社記者王承中台北16日電）民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷前往柬國與台商協會交流意見。洪孟楷表示，詐騙救援國內關注，應讓外館增加員額、快速因應，回台後將提案，要求外交部、警政署調配人力。

多位民眾控訴落入柬埔寨求職陷阱，遭毆打、性侵宛如「人間煉獄」。立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」會長、國民黨立委鄭正鈐，以及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人，昨天搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面，討論如何透過民間管道，協助受困民眾返台。

洪孟楷今天在臉書粉絲團發文表示，上午見了約40位在地企業，大家都很關注近期詐騙、人蛇案件。柬埔寨台商會長痛陳，早在近一個月前就以亞洲台商總會正式公函向政府陳情，給予外館足夠經費與人力才能處理人道救援，避免造成國際問題。

洪孟楷指出，駐胡志明辦事處處理柬埔寨詐騙救援問題，目前只有一名外交人員負責辦理急難救助，很難想像這樣的業務量竟是這樣處理，這名外交人員辛苦到臉上受傷後一直無法復原，已經擴散為蜂窩性組織炎。

洪孟楷表示，這麼重要且國內關注的重要議題，當然應該要專案人力、增加員額、快速因應。雖然柬國是一中政策，但台灣該做、能做、應做的，還是要做。

洪孟楷指出，他已正式與鄭正鈐、吳斯懷共同承諾，回台後立即提出立法院全院提案，最快速度要求外交部、內政部警政署等調配人力，不能讓外館孤軍奮戰。

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另外，洪孟楷也表示，特別要求外館應有單一窗口協助受困民眾聯繫，絕不能把行政的官僚怠惰變成公文回應拖延的藉口。正式要求駐胡志明市辦事處簡化行政流程，這些相關問題，不是第一件、也不會是最後一件，建立簡化流程，才能協助解決可能問題。

洪孟楷指出，沒有人希望台灣人在柬國受到非法的對待，從電信詐騙、網賭（線上博弈），到現在人蛇犯罪，都是利用高薪誘惑，成年人要為自己行為負責，就不該受到誘惑前往，盼透過媒體、立委、政府力量持續提醒，千萬不要被白吃的午餐誘惑。（編輯：林興盟）1110816