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柯文哲笑機場舉牌 刑事局：看似不聰明卻有效

2022/8/16 16:02
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市長柯文哲質疑警方在機場舉牌勸阻民眾不要去柬埔寨的做法。刑事局今天表示，此舉或許看似不聰明，卻是把守最後一道關卡的最有效方式，會窮盡一切方式維護國人權益。

近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，警政署長黃明昭昨天前往桃園機場視察警方舉牌宣導，柯文哲今天出席三三會例會前受訪表示，「怎麼國家提出的解決辦法是這樣？你說生氣、還不如無言，太好笑了」。

對此，刑事局下午發透過新聞稿表示，行政院已透過跨部會合作解決國人海外人口販運問題，並針對「預防、勸阻、救援、究辦」等4大面向執行，其中「勸阻」至關重要。

刑事局指出，觀察今年5、6月間發現類似個案有增多趨勢，隨即透過各類媒體分眾宣導，但考量年輕族群閱聽習慣不一定相同，所以政府仍窮盡一切方式宣導、勸阻，以維護國人權益。

機場舉牌宣導方式或許看似並不聰明，刑事局認為，卻是在登機門前把守最後一道關卡的最有效方式，且自7月20日迄今，警方已在登機前最後一刻成功勸阻27人放棄前往柬埔寨，且每一名國人都代表著一個家庭。

刑事局表示，感謝所有參與機場攔阻勤務的辛苦員警同仁，相信全國民眾都看到警方積極作為的辛勞。（編輯：李亨山）1110816

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