港男赴泰見網路情人 被轉賣緬甸從事詐騙遭禁錮虐打

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近期有台灣民眾被誘騙到柬埔寨工作並被「轉賣」，類似情況也在香港發生，有港人先被誘騙到泰國，再被轉賣到緬甸從事詐騙。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張謙香港17日電）近期有台灣民眾被誘騙到柬埔寨工作並被「轉賣」，據港媒報導，類似情況也在香港發生，有港人先被誘騙到泰國，再被轉賣到緬甸從事詐騙，期間被禁錮和虐打。

據星島日報今天報導，受騙港人曾先生（化名，28歲）有輕度智障，約3年前透過社交媒體認識一名女子，兩人發展為網上情侶。

據報導，雙方認識之後，對方不斷地要求曾先生赴泰見面，又承諾會支付機票和當地衣食住行費用；上月中，曾先生終於答應對方赴泰。

曾先生抵達曼谷後沒有見到「情人」，卻被陌生人挾持，沒收其手機和護照，之後被帶往不知名地方。

後來，曾先生才了解到已身處緬甸境內，期間遭人禁錮，要求他從事詐騙工作，稍有不從即遭毒打，幾乎每天受虐；也有人以電擊棒攻擊他，令他全身留下傷痕。

他受訪時說，曾經看到其他人被打到「滿頭血」。

曾先生說，被禁錮期間，生存環境非常恐怖，不是每天有飯吃，更有人被鐵鍊鎖住，甚至大小便都要就地解決；附近則有疑似身穿軍服、持槍的人把守。

曾先生說，在當地被禁錮虐待超過1個月，期間4度被轉移至不同地點，慶幸沒有被人強摘器官出售。他的家人其後被勒索，在支付贖金後，不法集團把他送回泰國邊境，經由居住在泰國的親戚接返曼谷，繼而補領遺失的護照，昨天終於搭機回港。

星島日報在另一則報導中表示，有人在臉書（Facebook）專頁「香港海外搵工搵快錢專區」發文，招聘港人前往東南亞國家工作，其中一個發文聲稱是為曼谷一家金融公司招聘文職人員，負責跟進以中英文溝通的客戶，求職者僅需懂得基本電腦操作等。

發文內容顯示，員工底薪高達港幣3萬元（約新台幣11萬4000元），佣金不設上限，獲聘者前往泰國的機票和居住酒店的費用由公司支付，同時有生活費。

據報導，當記者要求對方提供合約、公司名稱及運作情況時，對方沒有正面回應，甚至說「你問太多了」。

該專頁另也有一則招聘港人到柬埔寨工作的廣告，當記者聯絡對方時，對方直言是在當地進行詐騙，聲稱詐騙在當地「不犯法」，且與政府「有配合」。（編輯：李雅雯）1110817