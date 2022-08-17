打工詐騙專案緝捕24嫌 警：徵才高薪包吃住陷阱多

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（中央社記者劉建邦台北17日電）刑事局今天表示，詐騙集團藉臉書等社群平台，貼文稱提供高薪包吃住的徵人內容，民眾若應徵，帳戶被當人頭帳戶並遭軟禁等陷阱，已專案查緝，逮24人、救出31名被害人。

刑事局發布新聞資料指出，打擊詐欺犯罪中心清查發現，詐騙集團利用暑假期間在臉書（Facebook）等社群平台，張貼徵人訊息，內容提到包吃住輕鬆賺高薪，但民眾若應徵，就會遭軟禁等情形。

刑事局查出，詐騙集團騙取民眾應徵後，會要求提供銀行帳戶，除帳戶會被當人頭帳戶收詐騙款項，事後會把被害人帶往旅館、月租日租套房等處軟禁，若抵抗，就會毆打、凌虐，直到被害人帳戶遭警示，才被載往山區等處丟包。

刑事局表示，為防範民眾遭騙，已設專案查緝，動員全國警力在2週內清查旅館、民宿、日租套房，循線逮捕24人，其中有2人為當地角頭，並救出31名被害人。

刑事局指出，詐騙集團在國內遭刨除後，轉往境外發展，針對民眾近期赴東南亞國家求職，已查獲多起遭詐騙個案，若網路徵人訊息標榜高薪、打工渡假、強調包食宿及機票、工作條件寬鬆，但工作內容含糊，就是詐騙陷阱，呼籲民眾不要應徵。

刑事局表示，不要輕信工時彈性，輕鬆賺大錢等誇大不實求職廣告，否則恐賠上自身生命安全，有詐騙疑慮可隨時撥165反詐騙專線或110洽詢。（編輯：李亨山）1110817