協助柬埔寨急難求救 僑委會公布LINE專線

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）台灣民眾落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，僑委會今天表示，將全力配合政府在柬埔寨的急難救助業務，與當地台商溝通研議，了解詐騙型態，及台商可配合駐外單位提供的協助等。

僑委會表示，在柬埔寨遭遇急難事件的民眾如有聯繫需要，也可透過駐越南胡志明市辦事處僑務組LINE專線（LINE ID：Taiwan-HoChiMinh）傳送訊息，僑務人員會將相關訊息協轉駐胡志明市辦事處因應處理。

僑委會發布新聞稿指出，許多台商已移居柬埔寨經商多年，對於當地瞭解更為廣泛深入，台商願意配合駐外單位協助在柬埔寨遭遇急難事件之旅外民眾。

僑委會表示，將進一步與當地台商溝通研議，除透過他們瞭解詐騙型態及狀況外，也將瞭解台商可配合駐外單位提供的協助、困難之處及所需資源，同時也會將相關資訊轉達各相關單位參考。

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僑委會表示，派駐胡志明市辦事處的僑委會人員工作服務範圍也包括柬埔寨，針對柬埔寨求職詐騙事件，僑務駐外人員將配合駐處統一指揮，推動相關工作。另為強化聯繫管道，旅外民眾除透過外交部所提供的緊急聯絡方式，亦可透過LINE群組聯絡駐外館處僑務人員。

僑委會指出，外交部「全球資訊網」已設置「海外求職陷阱宣導專區」提供民眾參考，外交部為維護民眾旅外安全，設置有簡明易記的國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095（諧音『你幫我 你救我』），及在海外可撥打的「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話0800-0885-0885（諧音『你幫幫我 你幫幫我』）。（編輯：翟思嘉）1110817