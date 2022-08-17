赴柬打工死亡家屬盼真相 檢警追查相關涉案人士

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮萬榮鄉22歲馬姓男子赴柬埔寨打工，不明原因客死異鄉，家屬盼能早日查明真相，將家人遺體帶回；花蓮檢方指出，正與外交部積極協助家屬，並追查相關涉案人士。

遇害男子的妹妹今天接受媒體聯訪指出，哥哥6月3日前往柬埔寨工作，沒有交代工作內容，只說「希望過好一點的生活，清償一些債務」，家人尊重哥哥決定，沒有阻止。

妹妹指出，哥哥在柬埔寨期間都有維持聯繫，沒有覺察異狀，因8月初遲遲聯繫不上哥哥，8月3日聯絡同樣在柬埔寨工作的台灣友人，僅告知「出了點事情，晚點會公司聯繫她」。

妹妹說，經追問，友人才透露「因服用毒品過量過世」，後續經外交部協助聯繫柬埔寨台灣商會，確定哥哥已經過世的事實，而公司5日才聯繫家屬，遺體已經火化，稱有請台灣商會幫忙，但需要一筆錢才能協助送回骨灰。

妹妹說，因過程中都沒有外交單位或柬埔寨警方正式發文或聯繫通知哥哥離世訊息，唯一確定的是哥哥已經聯繫不上，希望政府能協助查證事發原因，並協助遺體運回。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天指出，萬榮鄉馬姓男子赴柬埔寨打工死亡一案，目前僅能以照片辨識，已和家屬保持聯繫，協調後續處理事宜。

林俊廷表示，目前檢警已調閱相關出境資料，清查轄內出境至柬埔寨人員名單，並陸續與家屬接洽聯繫，另請外交部東部辦事處進行協助。

林俊廷指出，相關被告涉及人口販運、詐術使人出國罪，已由檢察官指揮花蓮縣警察局鳳林分局偵辦中。（編輯：陳仁華）1110817