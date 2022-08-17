柬埔寨打工詐騙人蛇首腦聲押獲准 隨身筆記至少50人出境

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張姓女子（左）等人涉嫌以高薪誘騙台灣民眾赴柬埔寨等國工作，張女15日被逮捕後因涉案重大，17日被檢方聲押獲准。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）張姓女子等人涉嫌以高薪誘騙赴柬埔寨等國工作，張女涉嫌重大，今天被檢方聲押獲准，警方查扣張女隨身筆記本，發現記載至少50名台灣人出境，檢警將擴大偵辦並清查被害人。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天告訴中央社記者，彰化地檢署指揮刑事局中打與桃園、台中、雲林縣警方，及移民署彰化專勤隊組成專案小組，偵辦由34歲張女組成的人口販運集團案件。

辦案人員15日兵分多路，前往台北、台中與高雄逮人，其中警方前往外交部領事事務局逮捕張女時，她與其他成員剛替5名疑似被害人辦理護照，步出領事局時警方立即將張女等人逮捕。

警方在張女身上查獲手機、被害人護照與證件、住宿收據及記載被害人資料的筆記本等證物，其中筆記本詳記至少50名出境紀錄，目前已掌握其中10名被害人，其餘正進一步擴大清查。

辦案人員查出，張女原先在彰化縣某通訊行任職，民國106年間曾受王男委託，將王男利用中國旅遊團來台旅遊期間取得個資，由張女代辦預付卡牟利，這些門號事後被詐騙集團利用，警方循線逮捕張女偵辦，張女被依詐欺罪判處拘役30日。

張女今年5月間涉嫌與詐騙集團接觸，擔任人蛇集團在台負責人，張女先利用臉書社團「偏門工作」刊登高薪招募前往柬埔寨工作等不實訊息，利誘被害人上當。

張女再指揮成員接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排1人出境至柬埔寨，可獲取新台幣10萬報酬，至泰國則領取1萬元至1萬6000元不等的報酬。

警方昨天將張女等3人，依組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪移送彰化地檢署偵辦，檢方訊後，認定張女和林男涉嫌重大聲請羈押，其中張女羈押禁見，其餘人請回，檢警將擴大偵辦，並持續清查被害人。（編輯：郭諭儒）1110817