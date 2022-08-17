中國勸返23萬涉詐騙人員 拒不回國註銷戶籍

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（中央社台北17日電）據報導，中國公安部去年4月以來組織多項打擊詐騙專案行動，截至7月，從境外勸返涉詐人員23萬名。中國多地祭出註銷戶籍等威嚇手段要求詐騙人員返國，拒不回國者，老家還被噴漆公示。

央視新聞報導，中國公安部對電信網路詐騙犯罪、涉養老詐騙犯罪持續依法嚴厲打擊，電信網路詐騙犯罪近年來持續上升的勢頭得到有效遏制，去年6月至今實現立案數連續14個月下降。

據報導，2021年4月以來，中國公安部組織全國公安機關深入開展「雲劍」、「長城」、「斷卡」、「斷流」、「5．10」等打擊詐騙專項行動，先後組織開展150次全國集群戰役。

報導稱，自2021年4月至2022年7月，共破獲電信網路詐騙案件59.4萬起。國家反詐中心推送預警指令1.45億條，攔截詐騙電話28.1億次、簡訊33.6億則，封堵涉詐功能變數名稱網址400萬個，緊急攔截止付涉案資金人民幣5518億元（約新台幣2.44兆元），成功避免1.09億民眾受騙。

報導還稱，中國公安部從境外教育勸返涉詐人員23萬名，赴境外針對國內實施犯罪的人員大幅減少。

中國打擊詐騙犯罪最主要的手段之一，就是所謂勸返境外詐騙人員。

據中新社去年11月10日報導，為打擊跨境電信詐騙犯罪，多地發布公告，以凍結或註銷戶籍、列入失信人員名單等方式，勸返非法滯留境外的違法犯罪人員。

拒不歸國者，部分地方還祭出親屬連坐措施，對其家人和子女讀書、升學、參軍、個人徵信、考錄公職等方面從嚴把關，原則不通過。

地方官員挨家挨戶調查涉詐騙人員，不僅公告追拿，還使出各種威嚇手段逼迫詐騙人員返國，甚至在其老家噴紅漆註明這是「涉詐人員之家」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110817