中國人湧入犯罪頻傳 外媒細數柬埔寨所付社會成本

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（中央社金邊17日綜合外電報導）台灣民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，外媒專文指出，柬埔寨跟中國簽「一帶一路」合作文件後，當地不加限制與未受規範的發展使跨國犯罪事件增加，削弱兩國民眾之間的信任。

英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）7月時以「中國跨國犯罪在施亞努港造成的社會成本」（The Social Costs of Chinese Transnational Crime in Sihanoukville）為題，剖析柬埔寨近年中國人增加的原因與影響，稱此現象掀起反華情緒，將柬埔寨人排除在當地經濟之外，加劇社經地位不平等。專文敦促柬埔寨加速通過新移民法，並與中國及東南亞多國合作打擊跨國犯罪。

● 一帶一路推出後 中國人湧入柬埔寨

自中國2013年提出「一帶一路」倡議以來，柬埔寨唯一深水港口施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港）便湧入大量的中國移民。

2013年，約有8萬名中國公民旅居柬埔寨；到了2019年，人數增至25萬。高峰時期，有20萬名中國人住在施亞努港。人潮來了，中國僑民涉及的犯罪事件也隨之增加，這座濱海城市儼然成了數十間中企賭場的中心。

柬埔寨國家警察總署（National Police）的報告指出，2019年1月到3月，與外籍人士有關的341件刑事案件中，有241件涉及中國居民。2019年1月到9月，有744名旅居柬埔寨的中籍人士遭到逮捕或驅逐出境。

2022年初以來，柬埔寨傳出多起中國幫派與犯罪集團犯下的綁架、禁錮與強迫勞動事件，他們以高薪引誘外國人士赴柬打工，實際上是強迫他們在宛如監獄般的環境下從事電話詐騙。

今年3月，30多名印尼人從施亞努港被轉往干丹省（Kandal）後獲救。4月，66名泰國人從另一個幫派手中脫困。儘管警方已救出約3000名泰國人，估計仍有約1500名泰勞受困施亞努港。

施亞努港內大多數的犯罪集團，都是在中國政府實施嚴格國家安全法試圖打擊犯罪集團與幫派分子後，從中國大陸轉移陣地到柬埔寨。由於柬埔寨執法鬆散，施亞努港成了這些幫派為非作歹的避風港。

● 跨國犯罪事件頻傳 削弱社會凝聚力

外交家這篇專文指出，中國人涉及的犯罪問題，在多層面都可能損害柬埔寨的社會凝聚力。

首先，柬埔寨有這類犯罪行為存在，導致反華情緒升高。華人在柬埔寨向來受到歡迎，但新的一批中國社群卻讓柬埔寨人聯想到犯罪和非法活動，在他們國家帶來混亂。

2月間一份柬埔寨人對新中國社群觀感的研究顯示，有59%受訪者認為，柬埔寨人與中國人之間的社會緊張程度「高」或「非常高」。調查指出，這與施亞努港有中國黑幫組織存在，以及他們涉及的網路詐騙、人口與毒品走私有關。

施亞努港人口結構同樣明顯出現變化，許多柬埔寨人根本被排除在當地經濟之外。2018年，施亞努港有12萬名中國人，占當地人口20%；2019年7月，施亞努港的政策部門代表估計，當地有多達90%企業為中國人士所擁有。

中國組織犯罪事件增加，對柬埔寨人如何看待境內中國人產生負面影響；而中國商業活動在當地經濟的主宰地位，無論是合法的還是非法的，最終都成了排擠柬埔寨人的一大障礙。

其次，中國犯罪集團湧入也可能加劇柬埔寨的社經不平等。有人指控一小群柬埔寨菁英分子從這些犯罪行動受惠或獲利。

舉例來說，部分地點要不是柬埔寨菁英分子與大亨所擁有，要不與他們有關，像是菩薩省（Pursat）的經濟特區，以及施亞努港唐人街與KB飯店（KB Hotel）周圍地區，都曾被救援人員點名是詐騙等非法活動的集中地。

● 柬埔寨應通過新移民法 與東南亞國家分享情資

柬埔寨政府已採取若干行動，與中國政府合作打擊暴增的跨國犯罪。2019年3月，柬埔寨與中國簽署執法合作協議，協助遣返與調查遭控在柬埔寨犯罪的中國公民。

2019年8月，在中國政府要求下，柬埔寨政府禁止從事與中國犯罪組織息息相關的線上博弈產業。這項措施推出後，大量中國公民紛紛出走柬埔寨。

2021年，柬埔寨草擬了新移民法，意在阻擋有前科的外籍人士入境，並將加強對境內外籍人士的管制。然而，國民議會尚未通過此法。

外交家專文指出，柬埔寨必須加快腳步通過法案，防止犯罪分子持續湧入。目前，前進柬埔寨的外籍移民大多未受管制，代表有前科的外國人入境時不會遭遇太多阻礙。

舉例來說，勞工部官員說，2019年只有2萬2000名中國公民收到當局批准的經商與工作許可。這項數字暗示，旅居柬埔寨的中國公民與持有當地合法工作文件的中國公民，人數存有明顯落差。

應當注意的是，柬埔寨內這些無證的外國人若淪為犯罪事件受害者，處境會更加危險，因為他們會因為擔心被遣返而不敢向警方求助。

外籍勞工流動這方面，柬埔寨必須加強與中國以及其他東南亞國家在情報與資訊分享上的合作。

最後，柬埔寨政府也必須正視柬埔寨菁英分子與大亨疑似提供建築從事非法用途的指控。

整體而言，中國公民在柬埔寨涉及的犯罪增加，不僅影響柬埔寨人與當地中國僑胞的安全，也不公地讓人對整個華人社群產生負面觀感。在這方面，柬埔寨必須加強執法，與其他國家合作掃蕩犯罪。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110817