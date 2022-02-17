中國人被詐騙到柬埔寨淪「血奴」 中國使館證實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）陸媒近日報導一名江蘇男子被詐騙到柬埔寨，遭犯罪集團非法拘禁和多次抽血淪為「血奴」，事件引發關注。中國駐柬埔寨大使館昨晚發文證實確有此事，表示已要求柬國警方立案調查。

中國駐柬埔寨大使館官網16日深夜刊出發言人談話指出，2月12日，柬埔寨中柬第一醫院向大使館反映，該院收治了一名李姓中國男子，因輕信同城網上的虛假招工廣告，被犯罪集團脅迫偷渡至柬埔寨，後遭西哈努克港中國城內網路賭博電信詐騙集團組織非法拘禁，並被多次大劑量抽血，生命垂危。

發言人稱，獲悉後，駐柬使館高度重視，要求院方全力救治病人。2月15日，當事人身體狀況好轉後，使館警務聯絡官即會同中柬執法合作辦公室人員赴中柬第一醫院探望並調查當事人被侵害情況。此前，為儘快立案調查，使館分別向柬警察總署、西哈努克省和國公省警方通報相關線索，要求警方高度重視並予立案。

發言人並稱，在使館推動下，柬埔寨西哈努克省警方已正式就此立案，中柬兩國警方正協同展開相關偵查工作，力爭儘快破案。

據陸媒極目新聞報導，專門揭露柬埔寨詐騙綁架致人身亡、關注華人遭遇的公眾號營運者阿龍15日表示，柬埔寨的「血奴」事件並不稀奇，更讓人揪心的是無端的綁架和殺害。

因拒絕從事網路詐騙，來自江蘇的李林鵬（化名）被網路詐騙公司抽血多次。目前，李林鵬已經脫離生命危險，但因造血功能尚未恢復，只能靠輸血維持。

在柬埔寨網路詐騙公司，做不出業績或者不聽話的員工會遭到毆打、電擊，最後被轉賣。

阿龍表示，如果真的是因為業績差、不會打字等原因轉賣，那就可能根本找不到下線。「此時，網詐公司就會想辦法榨乾你身上的一切，包括對你進行抽血。」

他說，遭到抽血的人最後還活著並到醫院救治，這是非常幸運的，因為在柬埔寨，一般這樣的人可能最後會面臨死亡的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李林鵬此前接受「今日柬聞」採訪時指出，身邊跟他一同被抽血的人曾被威脅要賣器官，第二天人就消失了。在春節前，所在詐騙公司還威脅李林鵬乖乖配合，否則將賣掉他的器官。

中國駐柬使館發言人表示，再次提醒欲赴柬工作的中國公民遵循正規管道，不可輕信高薪招聘的虛假廣告。如遇被詐騙、綁架、限制人身自由等情況，務必設法向柬警報案並向使館通報，以便警方及時立案調查。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110217