防民眾遭騙赴柬 外交部：領務局加強勸阻可疑案件

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（中央社記者黃雅詩台北17日電） 許多台灣民眾陷入柬埔寨求職陷阱，國民黨立委建議外交部從源頭把關。外交部今天表示，領務局近期在審查申請核、換發護照資料時，都會嘗試多方瞭解申請用途及出國規畫，並針對疑似涉及人口販運案件的申請人加強宣導勸阻。

對於立委建議外交部建立中柬文社群媒體救援平台，外交部表示，將與「柬埔寨緊急救援專案小組」研議，視實際執行救援任務需要規劃辦理。

國民黨立院黨團今天舉行「營救困柬國人，請政府拿出辦法」記者會，要求外交部提出具體措施。

外交部發布新聞稿回應指出，面對民眾被騙赴柬埔寨工作受困案件與日俱增，政府首要任務是全力營救受困柬埔寨民眾，外交部除持續加強與主政機關內政部、警政署、移民署協調合作外，將視駐胡志明市辦事處設立的「柬埔寨緊急救援專案小組」實際需要，隨時調整人力，並強化與柬埔寨警政、司法等單位的聯繫。

外交部表示，為防範民眾落入海外求職陷阱，外交部自1月起共計發布11篇新聞稿 ，並在4次新聞說明會上強調宣導。外交部12日在全球資訊網設置「海外求職陷阱宣導專區」，另透過Line、臉書、IG及推特多次推播，加強宣導效果。

外交部感謝立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷親赴柬埔寨關心民眾遭誘騙受困柬國的情形，並對精進駐處協助救援措施提供具體建議。外交部也感謝相關民間團體、國際援救組織、各界熱心人士主動協助與提供建言，外交部將持續與各主政單位密切合作，共同研議建立警示機制的可行性。

外交部再次呼籲民眾切勿輕信網路不實招募廣告，赴海外求職前請務必查明擬任職公司相關資訊，審慎評估工作內容與屬性，以免觸法，甚至危及人身安全。（編輯：翟思嘉）1110817