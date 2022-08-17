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柬埔寨詐騙打工頻傳 北市警局：9人失聯持續清查

2022/8/17 20:06
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北17日電）民眾遭騙至柬埔寨打工，卻被詐騙集團軟禁、凌虐案頻傳。台北市警察局今天表示，北市遭騙至柬埔寨仍有9人失聯，將持續全面清查相關資料。

台北市議會下午召開「112年度市府施政計畫及總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案等案」，市長柯文哲與市府局處首長列席、備詢。

國民黨籍議員徐巧芯詢問近期有民眾遭誘騙至柬埔寨，北市府可有協助市民的方式。北市警察局長楊源明表示，警政署已要求全面清查各地民眾赴柬埔寨情形，在台北市部分，有300人曾出境至柬埔寨。

楊源明說，清查發現，北市有300人曾出境至柬埔寨，27人被詐騙集團滯留，其中5人已返台，會聯繫這5人，了解他們在柬埔寨狀況及出境管道等情形，後續並會進行全面清查。

北市警局指出，統計至16日，據家屬報案被誘騙至柬埔寨打工的北市民眾共27人，透過家屬聯繫到13人、無法聯繫有9人、已返台5人，刑警大隊會統合各分局成立專案小組，加強清查相關資料，積極追查犯罪集團。

警方說，歹徒在社群平台張貼高薪包吃住徵人廣告，誘騙民眾至柬埔寨從事詐騙，若被害人不從，就會有被毆打、凌虐等狀況。（編輯：方沛清）1110817

楊源明
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