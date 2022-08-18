境外打工詐騙頻傳 雲警逮7嫌成功攔阻2人出國

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許姓、楊姓男子等7人利用網路交友方式拐騙國人到柬埔寨、泰國等國打工，雲林縣警察局刑警大隊長曾順光（中）18日對外說明逮捕許男等7人，並成功攔阻2人出國，但仍有4人成功出境，全案依法移送法辦。 中央社記者姜宜菁攝 111年8月18日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）許姓、楊姓男子等7人利用網路交友方式拐騙國人到柬埔寨、泰國等打工，雲林縣警察局近日派員前往台南、高雄逮捕7人，並成功攔阻2人出國，但仍有4人出境，全案依法送辦。

雲林縣警察局刑警大隊長曾順光今天在破案記者會上提到，雲林縣警察局全面清查縣內去年7月1日至今年6月30日前往柬埔寨等地，但尚未返國民眾，執行家戶訪查併同犯罪預防宣導，以發掘潛在被害人，並受理立案偵查8件。

曾順光說，經協同刑事警察局偵六大隊、移民署雲林專勤隊等單位，在雲林地檢署檢察官莊珂惠及程慧晶指揮下，於15、16日到高雄、台南等地逮捕許姓（28歲）、楊姓男子（35歲）等7人到案，查扣手機和相關證物。

曾順光指出，許姓、楊姓男子等人主要負責招攬及載送工作，他們用交友軟體，打出高薪工作為由，誘騙國人出國打工，目前已知有4人出境，另2人在出國前成功被勸阻。

專案小組分析被害人之所以出國原因主要是想出打工，受宣傳的高薪所誘惑，被害人年齡分布在20歲到30歲間。據了解，載送被害人可獲得新台幣6000到8000元不等報酬，仲介費仍待查。

警方將依違反組織犯罪、人口販運防制法等罪移送雲林地檢署偵辦，並擴大偵辦，瓦解不法集團。

雲林縣警察局呼籲民眾，各國薪資所得均不同，以台灣和柬埔寨等東南亞國家相較，只要工作內容不明且薪資比台灣高，明顯不合理，希望國人出國工作應慎選地區並三思，以避免被害。（編輯：黃世雅）1110818