更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 政治
打工詐騙
新聞專題
打工詐騙1/55
首頁 / 政治

政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援

2022/8/18 14:08（8/18 14:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院表示，目前掌握相關被害人數達373人，其中已協助40人返台，還有333人等待救援。圖為警方在桃園機場宣導。（中央社檔案照片）
柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院表示，目前掌握相關被害人數達373人，其中已協助40人返台，還有333人等待救援。圖為警方在桃園機場宣導。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院發言人羅秉成今天表示，統計今年3月至7月報案，以及近日家戶訪查4679戶後，目前掌握相關被害人數達373人，其中已協助40人返台，還有333人等待救援。

柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院已組成專案小組，要求相關部會從預防、勸阻、救援、究辦等4面向防堵跨國詐騙與人口販運。

羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中表示，當務之急是救出困在柬埔寨的台灣民眾，同時台灣也要溯源、根絕人蛇集團。

他指出，今年3月間出現相關零星個案，警政署就開始掌握，接著7月警政署破獲組織幫派所犯的案件，當時受害人數開始增多，報案情形也往上攀升，「報案數量不斷在更新，政院用專案會議先協調全力救援、究責」。

羅秉成表示，目前要掌握報案被害人與潛在被害人，因為有些人到柬埔寨前，就認知到將從事犯罪行為；一些人是被騙，也有部分人是雙重身分，同時協助誘騙人如同「抓交替」，情況相對複雜。

羅秉成說，受害國家不只台灣，柬埔寨周邊的馬來西亞、泰國等國甚至美國都深受其害，而台灣與柬埔寨沒有邦交，不可能有公權力直接查緝相關犯罪組織，得要透過國際合作；政府將與民間團體合作、增添外館人力，協助返國與安置，全力面對每一個案子。

他表示，統計今年3月至7月，累積案件逾200案，加上近期訪查4679戶去柬埔寨但沒回國的20歲至45歲民眾家戶後，共掌握373人因柬埔寨詐騙受害，其中40人已返台，仍有333人等待營救。

羅秉成說，受害者中99%都是電信詐欺，只有極少數是性剝削案件，而政府會窮盡一切方法救援受害民眾，包含救援成功後，也會協助其處理機票、安置、護照等問題，讓民眾順利返台。（編輯：翟思嘉）1110818

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
港男赴泰見網路情人 被轉賣緬甸從事詐騙遭禁錮虐打中國人湧入犯罪頻傳 外媒細數柬埔寨所付社會成本境外打工詐騙頻傳 雲警逮7嫌成功攔阻2人出國人蛇集團在台主嫌落網 拐1人赴柬埔寨賺10萬柯文哲笑機場舉牌 刑事局：看似不聰明卻有效刑事局駁4000人赴柬埔寨失蹤 訪查後近120件未聯繫上
羅秉成
遏止改造槍枝 蘇貞昌：加強列管金屬玩具槍零件進口台美貿易談判秋天舉行 蘇貞昌：盼擴大農產品出口
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柬埔寨打工詐騙 新北警破在台3集團逮16人