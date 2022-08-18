更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 社會

攔截海外求職詐騙 台南祭旅行業阻1人發2萬元獎金

2022/8/18 14:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）人蛇集團猖獗，誘騙國人遠赴海外從事詐騙或被轉賣，台南市長黃偉哲今天宣布啟動安全機制，更祭出獎金號召台南旅行業者攔阻，只要成功攔截1名被招募者，就提供2萬元獎金。

黃偉哲今天在台南市警局第一分局主持「啟動全方位維安、反詐騙」記者會，當場宣布啟動校園安全機制，透過學校及班級勸導年輕人莫聽信海外求職詐騙相關訊息，台南市政府也會攜手警方、教育系統、觀光旅行業共同打擊海外求職詐騙案。

黃偉哲同時祭出獎金號召台南旅行業者加入攔截，他表示，這些被招募者多數透過旅行業者購買機票，只要旅行業者通報可疑機票購買，例如「只買單程票」、「代辦介於16歲到30歲護照」、「無工作者」、「不知為何出國者」等情形，讓警方在出發前成功攔截，每成功攔截1名受害者，市府就提供新台幣2萬元獎金，如果是攔截團體，獎金可按照攔截人數累加。

此外，台南市警局也依近期國人出境柬埔寨名單（台南市372人），逐一查訪，若遇有家人反映失聯或有其他可疑跡象，立刻聯繫釐清，如果確定是求職詐騙案件，將透過官方及民間等極力搶救。

黃偉哲說，這些案件的「被招募者」，無論是自願到海外參與犯罪集團，或是被誘騙，對台灣整體治安、詐騙防治、人身及資訊安全等，都是嚴重挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，台南市民近期被詐騙至柬埔寨等地、疑似遭人口販運案件，今年7月10日至8月17日，警方共受理33件33人，迄今已有3人救援返台，專案小組全力偵辦中。

警方表示，詐騙或人蛇集團透過遠超過普通薪資的待遇，誘使被害人以為是「上天給的機會」，但在面對如此高薪，卻是學歷不拘、無經驗也可的情況下，民眾應保持警覺，避免上當受騙。（編輯：黃世雅）1110818

黃偉哲
國1台南新營交流道交通壅塞 112年提改善方式 台南宣傳兩大溫泉區 專屬歌舞影片上架
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族