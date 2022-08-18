赴柬埔寨考察返台 3藍委：救出1名受害國人

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（中央社記者范正祥台北18日電）近日赴柬埔寨考察的國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷今天返台，表示柬埔寨救援行動成功救出1名19歲的陳姓受害者，已隨3位立委一同返台，目前在防疫旅館安置。

鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷今天下午返抵桃園機場，並透過鄭正鈐發布共同新聞稿。

新聞稿中，鄭正鈐表示，他赴柬埔寨之前便接獲多起陳情，希望他協助救援受困國人。由於台灣並未在柬埔寨當地設立代表處，增加許多救援難度，到了柬埔寨處理相關事宜時，也非常低調而且小心謹慎，他非常感謝當地多位友人費盡心力協助救援，千辛萬苦終於救出陳姓受害者。

談及救出陳姓受害者經過，鄭正鈐指出，昨晚他與當地友人來回開了7個多小時車程，今天凌晨1時許抵達陳姓被害人所處園區入口附近等候，見到該名受害者後，隨即接人返回金邊，於凌晨4時順利抵達飯店，並搭乘中午的班機一同返台。

鄭正鈐表示，被救出的這名受害人是被朋友騙至柬埔寨，家屬心急如焚向他陳情請求協助。他與洪孟楷、吳斯懷透過柬埔寨當地友人四處奔走找尋救援管道，過程困難重重，也遭遇到一些阻礙，還好最終能順利救出受害者。

新聞稿中，鄭正鈐也提及包括陳姓受害者在內等人當初被騙至柬埔寨的情形。鄭正鈐轉述，陳姓受害者指出，當初他們一下飛機，就被對方要求把手機還原成原廠模式，還要他們把「定位」功能關閉，被發現「定位」偷偷打開，手機就會立刻被沒收。如果不聽話還會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。

鄭正鈐表示，許多台商、社會人士與宗教團體都已紛紛展開柬埔寨的救援行動，且陸續救出國人，蔡政府雖已成立行政院等級專案小組，但始終未見具體的救援行動，甚至連到底有多少國人受困柬埔寨，恐怕都講不清楚。

鄭正鈐指出，柬埔寨之行雖然順利救出1位國人，但仍有許多等待救援的國人回不了家。他呼籲，警察在機場舉牌勸導效果有限，蔡政府應積極建立各種民間與官方合作的救援管道，盡速營救國人。

洪孟楷指出，第一線外交人員人手不足，是現況更是事實，外交部所謂的「6位同仁」統籌協助營救國人受困柬埔寨相關事宜，根本就是原有辦事處人員身兼數職，完全不足以應付目前國人遭騙受困柬國緊急事件。

他呼籲，外交部不應以美化數字來粉飾太平，應儘速增派員額、專案處理才能真正幫助到國人。同時要求蔡政府必須拿出更積極的救援作為，協助受困國人平安回家。

吳斯懷表示，國人在尋求救援時四處碰壁，政府更無具體救援辦法，完全凸顯蔡政府新南向政策的挫敗及無力。

他表示，柬埔寨詐騙案件政府必須要積極預防並追溯源頭，同時透過跨國合作機制共同打擊犯罪，才能有效杜絕犯罪事件再度發生。

另外，鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷於共同新聞稿中也提及，今天下機時，航警在登機門守候欲將被害人帶走偵訊，但被害人不願意。鄭正鈐表示，該名受害人並沒有犯罪，要求航警不要擋在登機門，讓後面100多位乘客不能下機；洪孟楷要求員警尊重被害人意願。

鄭正鈐今天下午進一步回應媒體詢問後續情況時說，這位陳姓受害者後來並沒有被航警帶走，而是隨立委一行出關，並在他協助下已經住進防疫旅館。（編輯：翟思嘉）1110818