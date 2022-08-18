嚴查海外人口販運 邢泰釗、黃明昭達成2大共識

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（中央社記者蕭博文台北18日電）最高檢表示，為嚴查速辦海外人口販運案，內政部警政署長黃明昭今天赴最高檢與檢察總長邢泰釗會商，達成全面清查出境赴柬埔寨等地區人士、加強掃蕩人蛇集團等2大共識。

最高檢察署發布新聞稿表示，不法犯罪組織誘拐民眾赴柬埔寨、緬甸等國進行不法犯行，甚至使民眾在海外淪為人口販運被害人等案件，行政院非常重視，法務部長蔡清祥也指示嚴查速辦。

新聞稿指出，邢泰釗肯定警察機關近日辛勞及努力，並與黃明昭針對精進偵辦作為達成共識，包括全面清查出境赴柬埔寨等地區人士，如有可疑線索儘速釐清；加強掃蕩不法幫派、人蛇集團，提升相關案件偵查效能。

最高檢表示，警察機關正全面清查近2年前往柬埔寨、緬甸等地的民眾是否有失聯或逾期未返國者，如有可疑線索，儘速釐清待救援的被害民眾年籍並查明護照號碼及英文姓名。

最高檢也要求各地檢署會同各縣市警察局，清查轄區內不法幫派是否涉及誘騙民眾出國的人口販運情事，如有具體事證，立即依違反組織犯罪條例報請地方檢察署指揮偵辦。

新聞稿指出，各地方檢察署將指派檢察官成立專案小組，此類海外人口販運案件集中由專責檢察官辦理、速查嚴辦，必要時依法聲請羈押，起訴時並具體求處從重量刑。

最高檢也請警方與相關航空公司合作，調查旅行社相關資料，就可疑線索主動展開調查。

最高檢表示，人口販運罪，最重可處15年有期徒刑，呼籲參與不法犯罪組織而觸犯人口販運罪者，儘速依法自首或於偵查中自白，並提供資料協助檢警查獲其他正犯或共犯，以減輕或免除其刑。（編輯：李亨山）1110818