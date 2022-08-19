屏東男子遭騙赴柬埔寨驚魂返台 警逮1嫌到案

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屏東縣東港鎮19歲陳姓男子遭誘騙至柬埔寨工作，18日國民黨3名立委協助救援回台，檢警獲報偵辦，清查出國名單、比對監視器畫面，發現18歲林姓犯嫌（中）涉有重嫌帶案偵辦，訊後移送台灣屏東地方檢察署，並擴大追查幕後集團。（屏東警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月19日

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東東港鎮19歲陳姓男子遭誘騙至柬埔寨工作，昨天國民黨3名立委協助救援回台，檢警在期間獲報偵辦，清查出國名單、比對監視器畫面，逮到1名18歲林姓犯嫌，並擴大追查幕後集團。

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷昨天從柬埔寨協助帶回1名遭到誘騙至柬埔寨工作的19歲陳姓男子，陳男是屏東縣東港人，稱原本要前往台中工作的他，卻被誘騙至柬埔寨工作，遭到集中管制與暴力毆打，家人接到他求救電話，10日向屏東警方報案。警方清查出入境資料，發現陳男早在3日已從桃園機場搭機前往柬埔寨。

屏東縣政府警察局刑警大隊大隊長陳志埕接受媒體訪問指出，獲報後立即成立專案小組，兵分多路清查陳男手機網路使用歷程、交友情形與平時活動場所，另一路循陳男自出發北上可能行徑，沿路調閱監視器影像並清查該班機同團旅客名單，並同步訪查可疑犯嫌情資，發現林姓犯嫌（18歲）涉有重嫌。

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陳志埕表示，掌控林嫌確切行蹤後，18日在遭誘騙出國陳男返抵國門之際，順利將林姓犯嫌帶案偵辦，詢問後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外者」移送台灣屏東地方檢察署偵辦，目前仍續清查被詐騙人數，擴大溯源追查幕後集團。

屏東縣政府警察局長劉印宮呼籲，網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，希望民眾面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息或高獲利、穩賺不賠等誘騙投資訊息時，要特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失。（編輯：陳政偉）1110819