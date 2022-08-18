藍委赴柬埔寨帶男子回台 航警詢當事人案情遭拒

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）國民黨立委鄭正鈐等3人日前搭機前往柬埔寨考察，3人今天從當地帶回1名台人入境時與航警起爭執。鄭正鈐等人指出，航警不能粗暴帶走人。警方說，對於妨害調查，深感遺憾。

民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件引發關注。立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」發起人鄭正鈐及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人15日搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面，討論如何透過民間管道協助受困民眾返台。

鄭正鈐等一行人今天下午3時2分從柬埔寨當地帶回1名台人搭機抵台，在桃園機場下機時與航警發生口角爭執。

鄭正鈐隨後接受媒體聯訪表示，一行人要下飛機時，航警局警員竟擋在下機出口令人覺得不可思議，這名青年未犯法，也沒有逾期在柬埔寨停留，航警局為何要在下機口想帶走當事人。經據理力爭後，航警局才同意由立委陪同入境。

鄭正鈐指出，他們是接受家長陳情去做救援的努力，因此有責任要把當事人送到家長身邊，過程中，航警局不需要用粗暴做法要把當事人帶走，因為完全拿不出任何可以把人帶走的依據，「這就是現在執政者的兩套標準。」

鄭正鈐說，當事人的家長其實已做好準備，幸運的是當事人很清楚地向家人交待位於柬埔寨何處，這是最困難的地方。此行有很多民眾請託，但大多都不知道家人所在地，在無法說出更具體、聚焦的狀態，其實是沒有辦法很迅速地把人找出來，呼籲報警民眾除準備護照外，一定要先知道位在哪個園區，這是最重要的。

洪孟楷表示，當事人曾說明是在8月初前往柬埔寨，後續遭受到暴力對待，遭以拳頭攻擊，造成內外傷，最後只能透過當地不願曝光的台商朋友協助，在深夜驅車將當事人救出，並連夜趕回金邊。

對此，航空警察局指出，基於被害人家屬已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護犯罪被害人安全，並了解被害人受騙經過、積極偵辦人口販運集團不法行為，因此由局長鄭明忠率同員警前往登機門等候帶案，進行初步人別及案情詢問，相關類似個案例如日前自泰國接返人口販運的8名被害人，都是依此程序辦理。

航警局表示，另為配合防疫規定及防止被害人於入境檢疫時曝光，造成2度傷害，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所。這類人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，後續警政署仍會續行偵辦。

航警局指出，這名男子並未安排防疫旅館，但由於立委後續提供男子的親友已訂定防疫旅館資料，男子的親戚也出現在機場接送，警方也尊重當事人家屬的安排未再堅持。（編輯：戴光育）1110818

國民黨籍立委鄭正鈐（前右2）、洪孟楷（前右）及吳斯懷（前右4）等人18日下午從柬埔寨帶回1名台灣青年，但入境時與航警發生口角爭執。鄭正鈐隨後指出，當事人並未犯法，也未逾期停留，不懂航警局為何要在下機口帶走當事人，在眾人據理力爭下，航警局才同意讓青年由立委陪同入境。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月18日