柬埔寨詐騙轉移陣地 政院：加強與泰國等打擊犯罪

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（中央社記者賴于榛台北17日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，行政院日前召開跨部會專案小組會議研商。政院官員說，柬埔寨詐騙組織近日逐漸轉移陣地到緬甸等其他東南亞國家，政府將加強與泰國、馬來西亞等國的合作，共同打擊犯罪。

行政院發言人羅秉成11日時曾說明，近半年民眾赴柬埔寨的數量確實增加，他已於8月8日召集政院層級的專案會議，要求外交部、內政部、警政署、刑事局、勞動部等各單位合作，加強辦理預防、勸阻、救援、究辦等4面向，防堵跨國詐騙與人口販運。

政院官員今天對中央社記者說，柬埔寨的詐騙犯罪，有不少泰國與馬來西亞民眾受害，馬來西亞受害者更傳出高達8000人，目前台灣已與泰國、馬來西亞等國跨國合作盼能攔阻、打擊跨國詐騙與人口販運，並展開救援民眾等行動。

他也說，柬埔寨詐騙案民眾報案件數逾300案，多數皆為電信詐欺案件，1件為性剝削案件，警方迄今已偵破12件，調查局也偵破1件，目前持續透過與在地台商、民間團體等公私部門合作營救，「無論營救難度多高，都會想盡辦法救人」。

刑事局14日晚間帶回9名柬埔寨打工遭詐被害者，而經桃園地檢署偵訊後發現，其中1名男子涉人口販運，訊後遭當庭逮捕並聲請羈押。

官員說，上述案例就是台灣透過與泰國警方合作，且由於柬埔寨詐騙組織最近開始轉移陣地到緬甸等國繼續從事詐騙，政府將持續透過與泰國、馬來西亞的跨國合作，防止類案發生。（編輯：林興盟）1110817