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砸車逃逸案追出人口販運集團 竹檢聲押6人獲准

2022/8/17 12:32
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹地檢署表示，偵辦砸車逃逸案件時，發現一名女子遭私行拘禁，近日將被送至泰國工作，拘提相關6人，並依涉嫌買賣、販運人口，向新竹地院全數聲請羈押禁見今天獲准。

新竹地檢署提供新聞資料指出，因追查一起砸車逃逸案件，專案小組前天搜索、拘提涉案的33歲何男、31歲張姓女子及30歲葛姓男子，並在何男的租屋處裡，發現1名年約20歲女子。

檢方向中央社記者表示，這名20歲女子因被拘禁，近日將被送往泰國工作，且身上有多處傷痕。檢警追查發現，除何男等3人外，還有其他共犯，分別為28歲毋姓男子、28歲張姓男子與28歲陳姓男子，也拘提毋男等3人到案。

檢察官訊問涉案6人後，檢方認為，6人涉違反人口販運防制法及刑法的買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見何男等6人，6人皆准押。

至於，6人背後是否涉還有幫派組織等，檢方指出，仍在偵查釐清中。全案擴大偵辦中。（編輯：張銘坤）1110817

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