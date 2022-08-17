柬埔寨打工詐騙頻傳 綠委：政院已組專案小組營救

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（中央社記者王揚宇台北17日電）台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，民進黨立法院黨團書記長陳歐珀今天說，政府會全力救援，也成立行政院層級的專案小組，並就預防面等4大面向加強處理，公、私部門已建立窗口救援。

民眾受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工失蹤被囚受虐案頻傳，涉及人口販運及跨國救援。

陳歐珀上午在民進黨立法院黨團記者會表示，外交部去年發現有零星台灣民眾赴柬埔寨打工受騙案件，今年5月成立緊急救援專案小組，後來也發出紅色旅遊警示燈號，政府在8月初也正式成立行政院層級的專案小組。

陳歐珀說，政府會全力救援受騙民眾，並就預防面、勸阻面、救援面、究辦面等4大面向加強處理，也多編列預算，必要時動用第二預備金；另外，公、私部門已建立窗口救援。

陳歐珀表示，在這4大面向上，除了會利用各種管道加強宣導外，這些詐騙集團有裡應外合情形，國內有一些幫派介入，都要盡速究責。

陳歐珀表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安說受騙赴柬埔寨的台灣民眾有4000多人，但根據他掌握資料，約有120人向警方報案，約2000人行蹤不明，但不一定是受騙。

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民眾被誘騙至柬埔寨打工遭囚案頻傳，警政署長黃明昭赴桃園機場視察警方舉牌宣導，台北市長柯文哲表示「太好笑了」。陳歐珀指出，警政署長不用24小時在那邊勸阻，但這是引起社會注意及很即時的關心，這部分有其效果。

陳歐珀也說，台灣與柬埔寨沒有外交關係，營救工作上很困難，有多位國民黨立委前往柬埔寨關心，他表示感謝，但這也讓他們了解一個事實，就是「一中在國內行不通，在營救國人上也行不通。」（編輯：謝謝佳珍）1110817