臉書高薪誘赴柬埔寨工作 詐騙集團首腦遭法院羈押

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刑事局中部打擊犯罪中心16日透過文字稿表示，15日破獲誘騙國人赴柬埔寨等國工作人蛇集團，並查獲相關贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月16日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化檢方查獲詐騙集團利用臉書社團以高薪誘赴柬埔寨工作，拘提3名犯嫌，其中張女和林男遭檢方聲押禁見，彰化地院今天上午裁定將張女羈押，林男則無保請回。

彰化地方檢察署昨晚發出新聞稿指出，接獲警方通報有民眾遭不法集團以高薪利誘前往柬埔寨等國外從事詐騙或不法工作，且出國後遭扣護照、限制人身自由，需付贖金才能返國。獲報後，由檢察官陳顗安指揮警方偵辦。

檢警拘提張女、林男等3名犯嫌到案，檢方查出，張女等人組成的詐騙集團，先利用臉書（Facebook）社團「偏門工作」刊登高薪招募前往柬埔寨工作等不實訊息，利誘被害人上當後，由集團成員接送被害人至特定旅館住宿，待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境。

檢方訊後，認為張女和林男涉嫌重大，且有串供滅證之虞，昨晚向彰化地方法院聲請羈押，地院上午裁定，其中張女羈押禁見，林男則無保請回。（編輯：黃世雅）1110817