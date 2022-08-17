救援受困柬埔寨民眾 藍委籲建立中柬文求救平台

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（中央社記者王承中台北17日電）民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，目前正在柬埔寨考察的國民黨立委鄭正鈐今天表示，很多逃出來的人都是透過IG向台灣求援，建議外交部、外館盡快在臉書、Line及IG建立柬埔寨文、中文的求救平台。

遭詐騙民眾控訴落入柬埔寨求職陷阱，遭毆打、性侵宛如「人間煉獄」。立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」會長、國民黨立委鄭正鈐及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人，前往柬埔寨與當地台商見面，討論如何透過民間管道建立救援管道，協助受困民眾返台。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院，透過視訊的方式，與人正在柬埔寨考察的鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷，以及外交部駐胡志明市辦事處處長韓國耀一同召開記者會。

曾銘宗表示，感謝鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷及韓國耀的辛勞，也希望鄭正鈐等人返國後，將第一手的觀察及建議提供給政府，研提具體的營救措施。目前陷在柬埔寨的台灣人超過2000人，請外交部拿出具體辦法，透過他國、民間等各種管道營救。

鄭正鈐指出，柬埔寨發生大規模詐騙、勒索及人口販運的事情有其歷史背景，與2010年中國大陸開始大規模開發西哈努克港有關，當地已經把這種事情當成灰色產業，一開始是從網路博弈出發，發展到詐騙及擄人勒索、人口販運。

鄭正鈐表示，目前他手上就有超過10件陳情案，很多逃出來的人都是透過IG向台灣求援，他建議外交部、外館儘快可以動用資源在臉書、Line及IG建立柬埔寨文、中文的求救平台，且也希望外交部能夠給予駐胡志明市辦事處更多的資源及人力。

鄭正鈐呼籲仍陷在柬埔寨的台灣人或其在台家屬，在對外求援時，務必要準備好護照內頁、照片等資料，以供核對，同時一定要知道身處哪個詐騙園區。

韓國耀表示，外交部已在今年5月責成駐胡志明市辦事處成立柬埔寨救援專案小組，由他本人帶領外館人員，統籌協助營救受困的民眾。對於立委關切人力不足的部分，外交部也會隨時調整人力，提升駐處的急難救助的能量。（編輯：郭無患）1110817