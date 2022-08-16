防柬埔寨詐騙警政署長視察機場舉牌 柯文哲：太好笑

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（中央社記者曾智怡台北16日）近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，警政署長黃明昭昨天前往桃園機場視察警方舉牌宣導，台北市長柯文哲今天表示，「怎麼國家提出的解決辦法是這樣？你說生氣、還不如無言，太好笑了」。

近期民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案頻傳，黃明昭昨天前往桃園機場關懷警方提問勤務執行情形；航警局表示，警方從7月底規劃宣導勤務以來，已成功攔阻26人。

柯文哲今天出席三三會例會進行專題演講，會前接受媒體訪問時，談及此事。

柯文哲表示，這種事能預防最好，既然已經發生，應靜下心解決，昨天看到（這場景）不高興的是，「怎麼會是警政署長到機場看警察舉牌」，遇到問題要處理問題，「怎麼國家提出的解決辦法是這樣？你說生氣、還不如無言，太好笑了」。

他說，至於要怎麼處理，「最起碼不是這個處理方式」，每次遇到問題就是應該是RCA（根本原因分析），先將事件簿做出來，將問題一條條列出來，再寫解決方案，就算沒有外館，總有代表處，總要有短中長期計畫，像是緊急救援、長期處理等。

媒體追問慈濟和黑道都救到人，怎麼台灣政府都救不到人。柯文哲說，「那不好意思講，慈濟都買到疫苗，怎麼台灣政府買不到疫苗」。

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柯文哲昨天透過臉書表示，台灣人被騙到柬埔寨工作，結果被凌虐、性侵、賣血，這就是政府宣稱經濟歷來表現最好、基本工資不斷上漲的「幸福台灣」？當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能讓警察在機場舉牌，播映防詐騙短片？

他說，有些人為了護航政府，在網路上冷嘲熱諷，說會被騙去柬埔寨的人，不是笨就是貪。「請問，如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」（編輯：翟思嘉）1110816