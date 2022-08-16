苗栗縣12人赴柬埔寨失聯 縣府跨局處防求職詐騙

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國人遭求職詐騙，前往柬埔寨被限制人身自由案件頻傳，苗栗縣警察局清查發現，近半月來有12人前柬埔寨失聯中，縣長徐耀昌今天在縣務會議，要求跨局處加強宣導防止縣民受騙。

苗栗縣警察局指出，全面清查7月26日至8月10日，大約半個月期間，苗栗縣民出境至柬埔寨共有134人，其中7人遭詐騙，已由家屬協助報案，另外之前還有5人也被通報失聯，截至15日止，共有12人報案，目前已比照重大刑案，轉報外交部協處。

警方指出，根據統計，此類被害族群以年輕人居多，其他縣市亦有未成年少年、原住民及新住民二代受騙，為此，苗栗縣政府統合警察局、勞工及青年發展處、教育處、社會處、行政處及原住民族事務中心，針對不同族群實施分眾宣導，希望提升縣民對於此類犯罪手法的辨識能力，以減少被害。

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警方指出，犯罪集團招募被害人後，會先將對象集中在旅館內居住，待其簽訂契約，再載送至機場出境。為防制此種犯罪手法，警察局也結合文化觀光局進行旅館清查，以求機先發現被害人，即時營救。另協請旅行業者針對代購柬埔寨等特定國家機票的民眾，進行關懷提問。

苗栗縣長徐耀昌今天主持縣務會議時，指示警察局成立跨局處專案小組，加強宣導海外求職潛藏危機，呼籲縣民應提高警覺，特別是載有不合理高薪或優渥福利的求職廣告，如有疑義時，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證，避免受騙上當。（編輯：李錫璋）1110816