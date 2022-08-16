防柬埔寨詐騙 人力銀行關閉高風險國家企業徵才資訊

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）近期柬埔寨求職詐騙案頻傳，人力銀行業者今天說明，已關閉37家位於海外高風險國家的企業徵才需求、179個職務，也不接受海外高風險地區企業來台刊登職缺，後續也將持續盤點可疑職缺。

近期部分民眾因求職等因素，遭騙至柬埔寨等地，發生被囚虐事件等情事。104人力銀行今天發布新聞稿說明，繼2日率先針對海外高風險地區職缺強制下架後，16日再主動公布5項後續作為。

104人力銀行表示，第一，截至15日，已關閉海外高風險國家，如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等共計37家企業的徵才需求。

第二，針對在台灣設立公司，但工作地點位於高風險國家的徵才企業，也已主動聯繫，除上市櫃公司且有提出投審證明者仍可刊登之外，現已關閉179個職務。

第三，高規格從嚴，一律不接受海外高風險地區的企業來台刊登職缺，僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業，或能出具投審函等證明者，才能在上述地區刊登職缺。

第四，104人力銀行全站所有職缺數超過43萬筆，目前仍持續盤點中，若發現可疑職缺，民眾可直接在職缺頁檢舉。

第五，104人力銀行更提醒，可疑陷阱職缺仍在社群、通訊軟體散佈，求職者應仔細比對工作內容描述，及薪資過於花俏、高薪或強調快速致富等優渥條件，都須提高警覺。

104人力銀行強調，將持續與警政單位密切合作，民眾出國工作時，應謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇求職陷阱，也應向台灣駐外使領館請求協助。

針對海外高風險求職的國家或地區，包括柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、緬甸、寮國、烏干達、肯亞、土耳其等。（編輯：潘羿菁）1110816